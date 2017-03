Piñera exige a la Presidencia de Chile "que sea más respetuosa con la verdad"

El exmandatario chileno Sebastián Piñera exigió hoy a la Presidencia "que se más respetuosa con la verdad", en alusión a información facilitada por La Moneda sobre visitas de empresarios que él recibió cuando gobernaba.

El enojo del exjefe de Estado está relacionado con una información difundida esta semana por la Dirección Administrativa de la Presidencia que da cuenta de reuniones entre el gerente general de la empresa Bancard, Nicolás Noguera, y Sebastián Piñera durante el mandato de este (2010-2014).

"Espero que La Moneda, y particularmente viniendo de la Presidencia de la República, sea más respetuosa con la verdad", declaró el exgobernante, quien el próximo lunes anunciará oficialmente que se postulará a la reelección en los comicios que tendrán lugar en noviembre próximo.

"Esa información no refleja la verdad y me parece grave que la Presidencia de la República entregue información que no refleja correctamente la verdad".

En declaraciones realizadas a la prensa al término de una conferencia que pronunció este viernes en la sede en la Universidad Autónoma de Chile, el expresidente extendió el alcance de sus críticas también al ministerio público, los jueces y sectores del oficialismo.

"La política se ha puesto muy dura, muchas falsedades, muchas mentiras, mucha odiosidad, muchos ataques, mucha instrumentación de las fiscalía y el Poder Judicial para atacar a los adversarios políticos, y eso le hace mal al alma de Chile", afirmó.

El oficio de la Dirección Administrativa de la Presidencia que da cuenta de las visitas del gerente general de Bancard (empresa propiedad de Piñera) fue elaborado tras una solicitud hecha por el diputado comunista Daniel Núñez.

Nicolás Noguera, amigo de Sebastián Piñera "desde hace muchos años" y quien ya no ejerce como gerente general de Bancard, asistió seis veces al palacio presidencial durante el mandato del político conservador, según el citado documento.

Sin embargo, el empresario publicó hoy una carta en el diario El Mercurio en la que precisa que de las seis ocasiones en que estuvo en La Moneda, no siempre asistió a actividades en las que estuviera presente el mandatario.

El oficio muestra diversos encuentros entre ambos que incluyen visitas a La Moneda, con almuerzos en el comedor presidencial y asistencia a seminarios del Ministerio de Hacienda, entre otras.

La polémica sobre la separación entre los negocios de Sebastián Piñera y su actividad política se ha ido intensificando a medida que se aproxima la fecha en que el expresidente anunciará su postulación para ser reelegido por otro cuatro años.

El exmandatario enfrenta un proceso judicial por el presunto uso de información privilegiada en la compra de una pesquera peruana (Exalmar) durante su periodo presidencial y el litigio marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de la Haya.

La Justicia también ha determinado la ampliación de una querella presentada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, por una inversión realizada por la familia de Piñera en la minera Dominga.

Este miércoles se supo que el empresario conservador fue notificado de una citación judicial en calidad de testigo por el llamado caso Penta, un fondo de inversiones que financiaba campañas políticas con pagos de honorarios por servicios inexistentes.

"No cabe la menor duda de que se ha desatado una campaña sucia", aseguró hoy Piñera. "Yo sé que la política es noble y también que es dura, que a veces es sucia".

"Pero me ha sorprendido lo canallesca que puede llegar a ser cuando se usan campañas sucias, cuando se miente sin ningún pudor, cuando se instrumentaliza a el poder judicial y a la fiscalía, cuando se hacen filtraciones malsanas y malintencionadas", agregó.

"Espero que rectifiquemos el rumbo y mejoremos la nobleza y la calidad de la política (...), si soy candidato, voy a hacer el mayor de mis esfuerzos para mejorar y no ensuciar la calidad de la política en nuestro país", aseguró.