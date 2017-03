OTAN niega peligro de ataque exterior pero muestra preocupación con Rusia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rechazó hoy que exista peligro real de que algún país miembro pueda ser atacado por otra potencia externa, pero mostró su preocupación por las tensiones con Rusia.

"No vemos ningún peligro inminente de sufrir un ataque para ningún país de la OTAN, aunque estamos preocupados con Rusia. Pero no hay que dramatizar la situación ni acentuar conflictos, es importante mantener el equilibrio y no llevar a una escalada" de la tensión, declaró en rueda de prensa en Copenhague.

Stoltenberg apuntó a un ataque terrorista y al terrorismo cibernético como las principales amenazas e insistió en la necesidad de mejorar la defensa común "en cantidad y en calidad", acercándose al compromiso adquirido en la cumbre de 2014 por los países aliados de llegar a invertir el 2 % de su PIB en defensa para 2024.

El secretario general aliado se mostró comprensivo con la dificultad de encontrar dinero para aumentar la inversión en defensa y recordó que él mismo la redujo durante su etapa como primer ministro noruego, aunque luego la volvió a incrementar cuando cambió la situación de seguridad a nivel internacional.

"Mi mensaje es que si se reduce el gasto en defensa cuando se rebajan las tensiones, también se debe aumentar cuando estas crecen", afirmó en una comparecencia conjunta con el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen.

Stoltenberg admitió que cumplir ese objetivo supone un aumento "considerable" de la inversión, si bien recordó que muchos países llegaron a esos niveles hasta finales de la década de 1990, y sostuvo que la paz es una premisa para que haya bienestar social.