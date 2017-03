Gobierno heleno descarta por ahora más cartas bomba enviadas desde Grecia

El ministro de Protección Ciudadana, Nikos Toskas, aseguró hoy no tener "indicios" de que se hayan enviado desde Grecia más cartas bomba como la que llegó a la oficina del Fondo Monetario Internacional (FMI) en París, que dejó un herido, o la remitida al ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble.

Toskas, en una entrevista en la cadena de televisión privada Skai, confirmó que ambas cartas contenían una pequeña cantidad de pólvora.

El ministro defendió los controles de seguridad de la empresa de correos griega (ELTA) y aseguró que los equipos de control que posee esta en el aeropuerto ateniense Eleftherios Venizelos son modernos y fueron adquiridos hace tres meses.

No obstante, matizó Toskas, la cantidad de pólvora era tan pequeña que hubiera sido más fácil "detectar un petardo".

La propia ELTA, según los medios griegos, procederá hoy a examinar cómo fue posible que ambas pasaran inadvertidas el control de rigor.

ELTA anunció ayer en un comunicado que del control de los paquetes para explosivos se encarga una empresa externalizada.

De las dos cartas enviadas desde Grecia solamente la enviada a Schäuble el miércoles fue reivindicada hasta ahora por la organización terrorista griega Conspiración de los Núcleos del Fuego, creada en 2008 y que hasta su reaparición en octubre pasado se había dado por desarticulada.

"Enviamos el paquete bomba al Ministro de Finanzas de Alemania, en el contexto de la campaña del segundo acto del Proyecto Némesis", señaló el grupo en un comunicado emitido en una página web anarquista.

Toskas afirmó, no obstante, que seguramente el mismo grupo está detrás del envío de ambas.

En el remite de ambas cartas aparecía el nombre de dos altos cargos del principal partido de la oposición, Nueva Democracia (ND): Ádonis Yeoryiadis, vicepresidente del partido en la primera y Vasilis Kikilias, portavoz del mismo, en la segunda.

A este respecto Toskas se reunió hoy con Kikilias, que se había encontrado anteriormente con el jefe de la Policía, aunque ninguno hizo declaraciones posteriormente.

"Hay un vacío de seguridad no solo en Grecia. Eso no quiere decir que podamos permitir que se exporte el terrorismo", aseguró el vicepresidente de ND, Kostís Hatzidakis.