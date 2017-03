Perú vive enorme tragedia por lluvias, avalanchas y deslizamientos

Lima, la capital de Perú, tenía la fama de ser uno de los pocos sitios del mundo donde nunca llovía, pero el cambio climático cambió las cosas y en los últimós días ha tenido fuertes precipitaciones que sorprendió a sus lugareños, inundó zonas del centro histórico y desató emergencias.

Y es que como no llovía, las ciudad no estaba preparada, los alcantarillados resultaron insuficientes y los limeños se preocuparon. Pero la situación de Lima es menor con relación a la de otras partes de Perú, donde la emergencia es de gran magnitud, según lo dijo el periodista Ricardo Ávila, en entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

El drama es grande, los destrozos mayores y el futuro se torna incierto para miles de familias que lo han perdido todo por inundaciones y avalanchas.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió tranquilidad a la población afectada por las fuertes lluvias e inundaciones. El saldo oficial hasta el momento, además de los 62 muertos y es de 60.000 damnificados, pero extraoficialmente se habla de 500.000 afectados.

Kuczynski recibió hoy el reporte técnico de los especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), sobre las zonas del país azotadas por las lluvias, aludes e inundaciones, según informa la agencia Efe.

"Con tranquilidad todo esto se va ir arreglando, ya tenemos la parte financiera bien organizada", declaró el mandatario antes de anunciar que las medidas se explicarán mañana en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Kuczynski dijo que las condiciones climáticas son imprevisibles y ello "complica un poco las cosas", pero remarcó que se debe apostar por la serenidad ante esta situación.

"Esto va pasar, no sabemos cuándo, pero lo más importante es ser prudentes y mantener la serenidad, no meterse con un auto donde uno ve agua, los habitantes no deben acercarse al agua, y no hay que hacer cosas imprudentes", anotó.

En la reunión en el COEN también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; y los ministros de Vivienda y Construcción, Martín Vizcarra; Defensa, Jorge Nieto; e Interior, Carlos Basombrío.

Zavala agregó que este viernes se publicará un decreto de urgencia que transfiere por segunda vez un monto de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) a las municipios del norte del país.

Señaló que un monto similar ya está en manos de estos municipios, y el Gobierno Central viene coordinando para que se haga un uso eficiente de los recursos.

El Gobierno colombiano, al igual que los de otras naciones, anuncian el envío de ayudas para los afectados.