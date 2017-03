La crisis ensombrece la pasarela paulista y le obliga a reinventarse

La recesión económica que vive Brasil se ha sentido también en la Semana de la Moda de Sao Paulo, una cita que este año ha recurrido al "see now, buy now" (lo veo ahora, compra ahora) para intentar driblar la crisis.

Sao Paulo, 17 mar (EFE).- La recesión económica que vive Brasil se ha sentido también en la Semana de la Moda de Sao Paulo, una cita que este año ha recurrido al "see now, buy now" (lo veo ahora, compra ahora) para intentar driblar la crisis.

La pasarela paulista quedó huérfana en su 43 edición de algunos grandes nombres de la moda brasileña, como Ronaldo Fraga, Gloria Coelho y Reinaldo Lourenço, y apostó por nuevos diseñadores y marcas todavía en incubadora, como Sissa y Two Denim.

Atrás quedaron los gloriosos tiempos de la "Sao Paulo Fashion Week" en los que desfilaba imponente la supermodelo Gisele Bündchen, una embajadora de alto nivel que consiguió atraer hasta Brasil las miradas de todo el mundo.

La despedida de Bündchen, en 2015, estuvo acompañada por el aterrizaje de la crisis económica, la cual ensombreció la Semana de la Moda debido a la caída del presupuesto y del número de patrocinadores.

A pesar de ello, la "Fashion Week" consiguió este año hacer un buen "casting" y mantuvo sobre la pasarela a otras grandes modelos internacionales, como la brasileña y ángel de Victoria's Secret Isabeli Fontana, quien consiguió cautivar a un público algo desencantado con las propuestas de la próxima temporada.

Para mantener su "audiencia", los diseñadores llevaron la ropa directamente de la pasarela al armario, un fenómeno al que cada vez se suman más firmas para darle al cliente la posibilidad de comprar las piezas al momento, tanto en la tienda física como en la web.

Este cambio, que ya cuenta con adeptos en todas partes del mundo, se ha producido por las nuevas demandas de un consumidor que busca la inmediatez en aquello que quiere.

"La moda está cambiando, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. En la 'Sao Paulo Fashion Week', específicamente, no se puede negar que la crisis económica ha afectado, pero existe también una readaptación de las propias marcas con el nuevo momento del consumidor", aseguró a Efe Jorge Wakabara, editor jefe del portal de moda Lilian Pacce.

Importantes firmas brasileñas como Osklen o Ellus se lanzaron de lleno en la "moda rápida" (o "fast fashion"), pero también fue la razón que empujó a algunos nombres de la "alta moda" a abandonar la alfombra roja esta edición, como Reinaldo Lourenço o Gloria Coelho.

"Creo que cuando quieres aumentar las ventas, que es el caso del 'see now, buy now', disminuyes la capacidad de arriesgarse creativamente", subrayó Wakabara.

Ese no fue el caso de Ratier, que hoy abrió la última jornada de la Semana de la Moda de Sao Paulo con una colección osada para el próximo invierno.

La firma buscó la inspiración en Rumanía para componer conjuntos "repletos de misterio y misticismo" y echó mano de los iconos del universo imaginario de ese país del este de Europa, como vampiros y gitanos, según destaca la marca en su carta de presentación.

La colección, dirigida tanto para hombre como para mujer, contó con tejidos nobles como el Jacquard, con bordados repletos de simbología y producidos exclusivamente para Ratier en Francia.

El modisto también abusó del terciopelo y jugó con el encaje, el cuero y la lana, todo ello en una paleta de colores en tonos granate, negro, beige y blanco.

En una atmósfera enigmática, apostó por vestidos con transparencias, pantalones con caída y complementos trabajados, como un espectacular collar en forma de serpiente que guardaba semejanza con la icónica pieza diseñada por Bulgari.

El broche final de la pasarela brasileña lo pondrá la noche de este viernes la marca LAB, del cantante de rap Emicida, que ha conseguido hacerse un hueco en el escenario de la moda gracias a sus propuestas urbanas y desenfadadas.

Cuando se cierren las puertas, la Semana de la Moda de Sao Paulo, la cita más importante de la industria de corte y confección en Brasil, habrá acogido un total de 31 desfiles.