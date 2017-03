Justin Bieber y Selena Gómez entre los más nominados en el Disney Music Awards

Entre las nuevas categorías introducidas este año se incluyen: "#Trending, estrella de Medios Sociales Favorita", que premia a los nombres más destacados del entretenimiento digital.

Las categorías y nominados a los Radio Disney Music Awards de 2017 son:

"Sabes que te encantan – Mejor Grupo

DNCE

Fifth Harmony

One Direction

The Chainsmokers (TCS)

Twenty One Pilots

“Él es el elegido – Mejor Artista Masculino”

Bruno Mars

Justin Bieber

Niall Horan

Nick Jonas

Shawn Mendes

“Ella es la elegida – Mejor Artista Femenina”

Ariana Grande

Katy Perry

Lady Gaga

Meghan Trainor

Selena Gomez

“Lo mejor de lo mejor – Canción del Año”

Cake By The Ocean – DNCE

Can't Stop The Feeling! – Justin Timberlake

Closer (f. Halsey) – The Chainsmokers (TCS)

Sit Still, Look Pretty – Daya

Treat You Better – Shawn Mendes

“#SQUADGOALS – Los fanáticos más fanáticos”

Beliebers

Harmonizers

Mendes Army

Megatronz

Selenators

“La Revelación – Artista Revelación del Año”

Alessia Cara

Daya

DNCE

Hailee Steinfeld

Kelsea Ballerini

“#DE MODA – Estrella de Medios Sociales Favorita”

Alex Aiono

Baby Ariel

Jacob Sartorius

Jake Paul

Jiffpom

“El debutante – Mejor Artista Nuevo”

Jon Bellion

Jordan Fisher

Julia Michaels

Noah Cyrus

Grace Vanderwaal

“Estoy feliz – La Canción que más te hace sonreír”

Can't Stop The Feeling! – Justin Timberlake

Me Too – Meghan Trainor

Handclap – Fitz & The Tantrums

24K Magic – Bruno Mars

Juju On That Beat – Zay Hilfigerrr & Zayion McCall

“XOXO – Mejor Canción para enamorarse”

Let Me Love You (f. Justin Bieber) – DJ Snake

On Purpose – Sabrina Carpenter

Starving (f. Zedd) – Hailee Steinfeld & Grey

Wild (f. Alessia Cara) – Troye Sivan

Yeah Boy – Kelsea Ballerini

“En mi cabeza – Mejor Canción pegadiza”

Bacon – Nick Jonas

Cake By The Ocean – DNCE

Closer (f. Halsey) – The Chainsmokers (TCS)

No– Meghan Trainor

Work – Rihanna

“¡Cuando empieza el ritmo! – Mejor Canción para Bailar”

Alone – Marshmello

Cold Water (f. Justin Bieber & MØ) – Major Lazer

Don't Let Me Down (f. Daya) – The Chainsmokers (TCS)

Millionaire (f. Nelly) – Cash Cash & Digital Farm Animals

Never Forget You (f. MNEK) – Zara Larsson

“Dolor de corazón – Mejor Canción de Ruptura”

I Hate U, I Love U (f. Olivia O'Brien) – Gnash

Make Me Cry (f. Labrinth) – Noah Cyrus

Shout Out To My Ex – Little Mix

Sorry – Justin Bieber

We Don't Talk Anymore (f. Selena Gomez) – Charlie Puth

“¡Tócala de nuevo! - Canción Country Favorita de Radio Disney”

80s Mercedes – Maren Morris

From The Ground Up – Dan + Shay

H.O.L.Y. – Florida Georgia Line

Peter Pan – Kelsea Ballerini

Think of You (f. Cassadee Pope) – Chris Young

“¡Lo mejor de lo mejor! - Artista Country Favorito de Radio Disney”

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Kelsea Ballerini

Maddie & Tae

Sam Hunt

“¡El debutante! - Mejor Artista Country Nuevo de Radio Disney”

Lauren Alaina

Maren Morris

Old Dominion

RaeLynn

Temecula Road

“¡Voy con la Banda! - Gira Favorita”

Hunter Hayes' "21 Tour"

Justin Bieber's "Purpose Tour

Meghan Trainor's "The Untouchable Tour"

Nick Jonas and Demi Lovato's "Future Now Tour"

Selena Gomez's "Revival Tour"

“¡Combinación! - Mejor Colaboración”

Beauty and the Beast – Ariana Grande and John Legend

We Don't Talk Anymore – Charlie Puth and Selena Gomez

Bad Things – MGK X Camila Cabello

Just Hold On – Steve Aoki and Louis Tomlinson

I Don't Wanna Live Forever – Zayn and Taylor Swift