¿Y la colaboración de Martin Garrix con Ed Sheeran?

La salida a la luz de una de las colaboraciones más esperadas en la música contemporánea parece seguir en el limbo. ‘Rewind Repeat It’, es el nombre de esta grabación inédita que el cantautor Ed Sheeran compuso junto al DJ holandés, y que este último adelantó durante su set en el Ultra Music Festival de Miami en 2015. Y aunque desde entonces este se ha convertido en uno de los tracks más demandados por los seguidores de ambos artistas, aún permanece en las sombras.

“Todo es cuestión de sellos y muchos dolores de cabeza”, le dijo el mejor DJ del mundo en 2016 según DJ Mag, “iba a ser una canción oficial, por lo que pospusimos todos mis otros temas, pero el sello retrasó el tema porque querían lanzar otras canciones de Ed primero”. Pero lo único cierto es que el futuro de la grabación no parece guardar demasiada esperanza al momento: “En ese momento, hace dos años, yo no solté ningún tema de radio en 5-6 meses, por lo que me molestó. Así que no creo que vayamos a lanzar el tema.”

Por Garrix tiene suficientes colaboraciones exitosas en la solapa como para preocuparse demasiado por esto. 2016 fue un año en que consolidó tanto sus shows como en lanzamientos, destacando el tema ‘In The Name Of Love’ junto a Bebe Rexha, que resultó uno de los más sonados de la última temporada. Ahora esta suerte parece repetirse con ‘Scared To Be Lonely’ una colaboración con la cantante británica Dua Lipa que ya se encuentra en su marcha por las listas.