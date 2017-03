El brasileño Alexandre Pires regresa a la escena internacional con "Gitano"

El cantante brasileño Alexandre Pires ha retomado su carrera musical después de siete años de ausencia de la escena internacional para estar más cerca de su familia con el lanzamiento de su nueva producción discográfica, "Gitano".

"Sentí que necesitaba un tiempo para dedicarme a familia. Me casé, tuve dos hijos que ahora tienen 7 y 9 años, y me dediqué a mi hija mayor, de 24, con quien no pude compartir todo lo que hubiera querido antes", expresó el músico en entrevista con Efe.

El cantante de "Vem me amar" y "Usted se me llevó la vida" indicó que ese tiempo también le sirvió para profundizar su relación con Dios y recargar sus baterías creativas.

Esta oportunidad de reflexionar y reforzar su espiritualidad le inspiró a componer la mayor parte de los diez temas que componen "Gitano", de los cuales "El problema eres tú" es su primer corte promocional.

"El gitano es un hombre que está siempre viajando, buscando sueños y está cada vez más maduro. Yo siento que tengo más madurez como artista y como ser humano. Mucha más espiritualidad", aseveró el intérprete, de 41 años.

Durante su ausencia a nivel internacional, ya que en ese tiempo Pires grabó algunos álbumes exclusivos para Brasil, el género urbano, con sus ritmos callejeros y sus letras explícitas, creció en fuerza y popularidad, pero el artista no cree que el reguetón haya desplazado a la balada romántica en el gusto del público.

"Del amor se puede hablar de muchas maneras. Incluso yo tengo trabajos más urbanos. En este disco tengo el tema 'La Bad Woman', que interpreto con Lucero, que es más movido. Pero el romanticismo sigue siendo la clave", apuntó.

El músico, merecedor del Grammy Latino en 2012 al mejor disco de samba, entre otros galardones internacionales, trabaja ya en una gira de conciertos por Estados Unidos y Latinoamérica, que arrancará en junio próximo y que le llevará además a España.

"Este es un año de mucho trabajo, de retribuirle al público tanto respeto y tanto amor", dijo.