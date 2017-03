Los clásicos asaltan esta semana la lista de libros más vendidos

Grandes de la literatura se cuelan esta semana en las listas de libros más vendidos, como el nobel Gabriel García Márquez (1927-2014) con tres de sus títulos en México, o Friódor Dostoyevski (1821-1881), que corona la clasificación italiana.

En el resto de países se siguen repitiendo los nombres que desde hace meses se han instalado como los favoritos de los lectores, como la italia Elena Ferrante, la británico Paula Hawkins

ALEMANIA

Ficción:

1.- Selfies - Jussi Adler-Olsen (dtv)

2.- Der Lärm der Zeit - Julian Barnes (Kiepenheuer & Witsch)

3.- Schwert und Krone. Meister der Täuschung - Sabine Ebert (Knaur)

4.- Meine geniale Freundin - Elena Ferrante (Suhrkamp)

No ficción:

1.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

2.- Penguin Bloom - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus)

3.- Wer wir waren - Roger Willemsen (S. Fischer)

4.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B)

3.- "La Razón de Estar Contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial)

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta)

No ficción:

1.- "Pablo Escobar In Fraganti" - Juan Sebastian Marroquin Santos (Planeta)

2.- "Ellas" - Daniel López Rosetti (Planeta)

3.- "Así me cuido yo" - Marina Borensztein (Planeta)

4.- "Usar el Cerebro" - Facundo Manes Favoritos (Planeta)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

2.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

4.- "Quatro Vidas de Um Cachorro - Capa do Filme" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil)

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record)

4.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva)

Fuente: revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" -Armando Lucas- (Ediciones B)

2.- "La chica del tren" -Paula Hawkins- (Planeta)

3.- "El hombre que amaba los perros" -Leonardo Padura- (Planeta)

4.- "El laberinto de los espíritus" -Carlos Ruiz (Planeta)

No ficción:

1.- "Mundos invisibles" -Elsa Arango- (Penguin Random House)

2.- "Los Romanov" -Simón Sebag- (Planeta)

3.- "Segunda oportunidad" -Robert Kiyosaki- (Penguin Random House)

4.- "De animales a dioses" -Yuval Noah- (Penguin Random House)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

2.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

3.- "Trilogía del Baztán" - Dolores Redondo (Destino).

3.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

No ficción:

1.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela)

2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

3.- "Adelgaza para siempre" - Angela Quintas (Planeta)

4.- "¡Cómo puedes comerte eso!" - Christophe Brusset (Península)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Shack" - William P. Young (Windblown Media)

2.- "Silence Fallen" - Patricia Briggs (Ace)

3.- "Dangerous Games" - Danielle Steel (Delacorte)

4.- "Big Little Lies" - Liane Moriarty (Berkley)

No ficción:

1.- "Portraits of Courage" - George W. Bush (Crown)

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins)

3.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins)

4.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt)

Fuente: The New York Times

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard)

2.- "Le livre des baltimore" - Joel Dicker (Fallois)

3.- "L'amie prodigieuse T.2; le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard)

4.- "L'horizon a l'envers" - Marc Levy (Pocket)

No ficción:

1.- "Votre cerveau" - Michel Cymes y Patrice Romedenne (Stock)

2.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel)

3.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes)

4.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon: élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (Sanpaolo)

2.- "Qualcosa" - Chiara Gamberale (Longanesi)

3.- "Magari domani resto" - Lorenzo Marone (Feltrinelli)

4.- Il buio oltre la siepe di Harper Lee (Feltrinelli)

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

2.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton)

3.- "La dieta della longevità (...)", Valter Longo (Vallari)

4.- "Questa non è l'America", Alan Friedman (New Compton Editori)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "El amor en los tiempos del cólera" - Gabriel García Márquez (Diana)

2.- "Memorias de mis putas tristes" - Gabriel García Márquez (Diana)

3.- "Comer, rezar, amar" - Elizabeth Gilbert (Debolsillo)

4.- "Crónica de una muerte anunciada" - Gabriel García Márquez (Diana)

No ficción

1.- "Piense y hágase rico" - Napoleón Hill (Debolsillo)

2.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear" Francisco Rodríguez Esteban (Planeta)

3.- "El universo en una cascara de nuez" - Stephen Hawking (Booket)

4.- "Creatividad S.A." - Edwing Catmull (Conecta)

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora)

2.- "O Livreiro de Paris" - Nina George (Editorial Presença)

3.- "Ato de Guerra" - Brad Thor (Bertrand Editora)

4.- "Sinto a tua Falta" - Kate Eberlen (Editorial Planeta)

No ficción:

1.- "Quinta-feira" - Aníbal Cavaco Silva (Porto Editora)

2.- "As Minhas Aventuras no País dos Sovietes" - José Milhazes (Oficina do Livro)

3.- "Fiscal: Edição Académica" - Varios autores (Porto Editora)

4.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "City of Friends" - Joanna Trollope (Mantle)

2.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman (Bloomsbury)

3.- "A Secret Garden" - Katie Fforde (Century)

4.- "The Caller" - Chris Carter (Simon & Schuster)

No ficción

1.- "Happy Mum, Happy Baby" - Giovanna Fletcher (Coronet)

2.- "The Unmumsy Mum Diary" - Sarah Turner (Bantam Press)

3.- "Five Forget Mother's Day" - Bruno Vincent (Quercus)

4.- "Felix the Railway Cat" - Kate Moore (M Joseph)

Fuente: The Sunday Times.