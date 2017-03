Sainz: "La Fórmula Uno de 2017 ha subido de categoría, va mucho más rápido"

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Toro Rosso) comentó hoy que, con las modificaciones del reglamento para esta temporada que comenzará la próxima semana en Australia, el campeonato ha "subido de categoría", con coches hasta 4 segundos más veloces por vuelta.

"La Fórmula Uno de 2016 a 2017 ha dado un paso de 4 ó 5 segundos por vuelta, quiere decir que hemos subido de categoría. Son unos coches que van realmente mucho más rápido que el año pasado, mi telemetría de este año en Barcelona comparada con 2016 es otra historia", explicó Sainz en una rueda de prensa en el Circuito del Jarama de Madrid.

El piloto madrileño cree que esto es positivo para su carrera, ya que cada vez que ha ido subiendo de categoría lo ha pasado "mejor" y se ha divertido más.

"Lo llevo más al límite, eso me divierte y cuanto más me divierto mejor conduzco. Este año me divierto más, puedo atacar, no vas como el año pasado con la mosca detrás de la oreja con que tienes que guardar. Eso ya no pasa y puedes ir a tope a disfrutarlo", explicó.

Tener coches más veloces, especialmente en el paso por las curvas, implica una mayor exigencia física para los pilotos a la hora de resistir las conocidas como 'fuerzas G', algo que ha hecho a Carlos Sainz cambiar su preparación de pretemporada.

"He entrenado esta pretemporada de una forma diferente. Cuando el año pasado me dicen que el coche va a tener sobrepeso y lo que me pueda quitar son milésimas de ganar, me quedo en los huesos para ganarlas. Este año el peso del coche no es un problema, me puedo poner al tono físico, y los coches van a ser mucho más físicos y va a haber que trabajar más el tren superior, piernas, poner más peso en el freno, y más masa muscular en el cuello", añadió.

"En la radio oiréis a los pilotos jadeando un poco más, los comentarios no van a cambiar pero quizás en vez de hablar en una curva, porque el año pasado íbamos bastante tranquilos en las curvas, este año quizás tengas que esperar a una recta para coger aire y hablar", comentó Sainz respecto a cómo esa mayor exigencia física de los pilotos afectará al uso de la comunicación por radio.

En cuanto a que pueda haber menos adelantamientos en esta temporada, Sainz dijo que quiere "evitar el ambiente negativo" alrededor de la Fórmula Uno.

"No sé si va a ver más o menos adelantamientos, pero los adelantamientos del año pasado no eran por los coches, sino por la degradación de los neumáticos y la variedad de estrategias. Si este año hay carreras de una parada, veremos menos adelantamientos, si hay dos o tres paradas veremos los mismos que el año pasado", analizó.

En cuanto a los neumáticos de esta temporada, que serán más anchos por normativa y han demostrado mucho menos desgaste que en la pasada temporada, Sainz declaró que esas prestaciones tienen que ver con las exigencias que los equipos hicieron al fabricante italiano.

"Los neumáticos duran mucho más, como habéis visto en los entrenamientos, es verdad que te permiten empujar mucho más. Pirelli reacciona a lo que los equipos le piden, lo que les pidieron lo han cumplido. Si los equipos se han pasado, a lo mejor, pero de momento Pirelli ha cumplido y les doy la enhorabuena", opinó.

En cuanto a lo que ha visto de las escuderías rivales en la pretemporada, Sainz dijo que Ferrari y Williams le han sorprendido para bien y que Renault ha dado "un paso bastante grande hacia adelante".

Sainz compareció ante los medios para presentar la segunda edición del programa para aficionados 'Vive la grada', que ofrece entradas para vivir el Gran Premio de España en el Circuito de Montmeló, durante el cual los usuarios pueden pasar un rato con el piloto de Toro Rosso. Tras el éxito del año pasado, en el que se vendieron 1.500 localidades, este año se aumentará a 2.500.