Sainz cree que sería "una cagada" que McLaren cambiara de fabricante de motor

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Toro Rosso) cree que sería "una cagada tremenda" si McLaren, la escudería a la que pertenece su compatriota Fernando Alonso, decidiera cambiar a mitad de temporada su fabricante de motor del japonés Honda al alemán Mercedes.

"No lo sé, para mí sería una cagada tremenda, y una cosa increíble para la Formula Uno que pudiera pasar eso. Me cuesta mucho creerlo, no lo creo", dijo Sainz al ser preguntado durante una rueda de prensa en el Circuito del Jarama de Madrid por los rumores de que la escudería de Woking haya tanteado al fabricante alemán.

El piloto madrileño dijo que le desea "lo mejor" a su compatriota y amigo, el bicampeón del mundo asturiano Fernando Alonso, aunque reconoció que el equipo McLaren-Honda, que afronta la tercera temporada del reencuentro entre el equipo inglés y la motorista japonesa, ha tenido "un invierno muy duro".

"Todos tenemos bastantes cosas de las que preocuparnos como para preocuparme por lo que le pasa a Fernando, pero a él le deseo lo mejor y que si no gano deseo que gane él. Han tenido un invierno muy duro, no dudo que siendo como son un equipo grande tendrán que salir tarde o temprano. El año pasado empezaron detrás nuestra y acabaron por delante", recordó Sainz.