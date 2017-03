Machís: "Espero que pueda ayudar mucho a la selección"

Después de mucho tiempo sumando méritos en España para recibir una llamada, Darwin Machís (Tucupita, 1993) vuelve por fin a la selección venezolana. Lo hace feliz y convencido de que aprovechará la oportunidad mientras aspira a ser titular en el Leganés. EFE ha hablado con él en este momento tan especial.

Madrid, 17 mar (EFE).- Después de mucho tiempo sumando méritos en España para recibir una llamada, Darwin Machís (Tucupita, 1993) vuelve por fin a la selección venezolana. Lo hace feliz y convencido de que aprovechará la oportunidad mientras aspira a ser titular en el Leganés. EFE ha hablado con él en este momento tan especial.

- Pregunta: Este fin de semana afrontan un duelo clave para la permanencia contra el Málaga. ¿Cómo ve al plantel de cara a esta cita?

- R: El vestuario ahora mismo está tranquilo, con la mentalidad de que tenemos un partido muy importante en casa en el que tenemos que sacar los tres puntos.

- En el último partido como locales le ganaron al equipo al que pertenece, el Granada, con un gol suyo. ¿Cómo fue ese momento?

- A la vez estaba muy contento por marcar mi primer gol en Primera, pero también sentía esa rareza por parte de los aficionados del Granada que se trasladaron a ver el partido. Que fuera yo el autor del gol, imagino que les sentaría fatal. Pero esto es fútbol y al final yo no soy el culpable de estas cosas. Solo cumplo con hacer mi trabajo y aprovechar mis minutos en Leganés para seguir teniendo oportunidades.

- ¿Se siente cómodo siendo el revulsivo del equipo o le gustaría tener más protagonismo?

- Eso del revulsivo no me gusta tanto pero si me toca, me toca y tengo que seguir trabajando. Por lo que he estado jugando y he estado demostrando pienso que merezco tener más protagonismo. Seguiré trabajando y luchando hasta el final para tener ese protagonismo que tanto deseo con el Leganés.

- Sus actuaciones han permitido que vuelva a ser llamado por la selección venezolana. ¿Cómo se enteró de la noticia?

- El míster de la selección (Rafael Dudamel) contactó conmigo, estuvimos hablando. Estaba muy contento por el trabajo que había venido haciendo. Estoy muy contento por el hecho de que quien me haya contactado sea él directamente.

- ¿Qué sintió cuando sabía que iba a volver a la selección?

- Sentí mucha felicidad. Lo estaba esperando desde hace mucho tiempo, desde que estaba con el Huesca o antes. He venido creciendo mucho y haciendo muchos méritos para ir a la selección y no había obtenido el llamado. Al final con el trabajo que estoy haciendo en el Leganés se decidieron.

- ¿Por qué cree que no le habían llamado antes desde que fuera las primeras veces?

- No tengo ni idea. Yo sé que también hay jugadores venezolanos por ahí en Europa pero yo no lo entiendo. Venía de hacer buena temporada con el Huesca, de marcar goles, de ser un jugador diferente, importante en un equipo. Me quedo con lo de ahora, que me están empezando a tomar en cuenta. Espero que pueda ayudar mucho a la selección.

- ¿Qué cambios cree que encontrará en el actual combinado nacional desde que estuviese allí la última ocasión?

- Ahora hay muchos jugadores jóvenes con muchas ganas, con mucha ilusión, con hambre de querer sacar buenos resultados y de ganar partidos. Es una generación nueva en la que estamos construyendo un grupo muy competitivo.

- ¿Está más cerca el día en el que Venezuela dispute su primer Mundial?

- Espero que sí. Llevamos muchos años trabajando y tratando de construir un grupo que nos termine de dar esa alegría a todo un país que ha estado esperando durante muchísimos años. Espero que ese sueño se dé pronto. Vamos a trabajar muy fuerte para que eso se logre lo más pronto posible.