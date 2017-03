"No creo que me esté aprovechando de ninguna cultura ajena, para empezar porque en el censo de Estados Unidos el término 'hispano' también incluye a toda la gente de origen portugués, así que nunca me he sentido al margen de ese mundo. Además, hablo portugués y español desde que era pequeña. Y algo parecido pasa con los Grammy latinos, ya que también reconocen artistas portugueses e italianos. ¿Sabes a lo que me refiero? Al fin y al cabo el mensaje que hay que transmitir es que todo es música latina", reflexionó la intérprete en conversación con la revista Latina.