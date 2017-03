Llega al mercado “Proyecto Scorpio”

Durante la celebración del E3, Electronic Entertainment Expo, que es la convención de videojuegos más importante de la industria, Microsoft confirma que renovará la actual Xbox One. Según los responsables de la firma, se ofrecerá soporte para juegos 4K y para juegos de realidad virtual.

Los gamers no tienen por qué preocuparse sí tiene en casa las actuales Xbox One y la Xbox One S, porque los juegos y accesorios de estas consolas serán compatibles con la consola que dentro de muy poco tiempo van a poder disfrutar. Microsoft, aún no ha dado detalles del valor de la consola.