Magistrado Novoa definirá si se investiga o no campaña de Santos en 2010

El magistrado Armando Novoa será el encargado de revisar, minuciosamente, si hay mérito para investigar la campaña presidencial de Juan Manuel Santos del 2010 y determinar si hay caducidad o no.

“Es un tema que tenemos que examinarlo para ver cómo están planteadas las solicitud, que no conocemos, pero yo ya he planteado una de las interpretaciones jurídicas que hay alrededor del asunto. Miraré el tema para determinar si hay caducidad o no”.

Justamente, esa posición del magistrado es que el presidente Santos debería renunciar a esa caducidad para investigar formalmente la campaña y determinar si ingresó dinero de Odebrecht.

“Vamos a tratar de que en el menor tiempo posible se pueda avanzar en la revisión de los temas para tomar decisiones”.

Novoa deberá hacer su análisis y presentar una ponencia a la sala plena del Consejo Nacional Electoral para que allí se tome una decisión final.