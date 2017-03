Trudeau invita a Ivanka Trump a ver un musical de Broadway sobre hospitalidad

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llevó este miércoles a la hija del presidente de EE.UU., Ivanka Trump, a ver un musical de Broadway que versa sobre la hospitalidad y la solidaridad hacia los extranjeros.

El espectáculo, al que acudió la hija de Donald Trump junto a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, fue inaugurado por Trudeau, quien definió la obra como un ejemplo de lo que significa "apoyarse el uno al otro y estar ahí en los momentos más oscuros", según publicó el diario The New York Times.

"No existe relación similar a la amistad que hay entre Canadá y Estados Unidos (...) Esta historia, este asombroso espectáculo, habla mucho acerca de eso", declaró el jefe del Ejecutivo canadiense antes del comienzo de la función.

"Come From Away" es un musical sobre la generosidad de la remota ciudad canadiense de Newfoundland, que en 2001 acogió a 6.579 pasajeros de diferentes vuelos que terminaron varados allí durante el cierre del espacio aéreo estadounidense tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese mismo año.

El primer ministro canadiense fue recibido en el teatro Gerald Schoenfeld con una gran ovación, al que acudió acompañado por una delegación de más de 600 personas, entre ellas más de 125 embajadores de las Naciones Unidas.

La presentación de esta obra, organizada por el Consulado General de Canadá en Nueva York, llega en un momento complejo para las relaciones entre ambos países, y en el que la implicación del Gobierno de Trudeau en la acogida de refugiados contrasta con la rígida postura de la Administración Trump respecto a la inmigración.