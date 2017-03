Solís espera que EEUU mantenga ayuda a Costa Rica pese a recorte presupuesto

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, confió hoy en que Estados Unidos tenga en cuenta la "importancia" de la asistencia de seguridad a Centroamérica y que "mantenga" el nivel de ayuda actual a su país, pese al previsto recorte del 31 % en el presupuesto del Departamento de Estado.

"Mi esperanza sería que cualquier acuerdo que se haya establecido se mantenga, y no veo por qué no debe ser el caso", dijo Solís en una conferencia en el centro de estudios Diálogo Interamericano, durante su visita a Washington.

Después de reunirse este miércoles con el subsecretario de Estado de EE.UU. en funciones, Thomas Shannon; Solís tenía previsto verse hoy con el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly; y este viernes con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

Su visita coincidió con la publicación de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el presupuesto de su Gobierno en el año fiscal 2018, que incluye un recorte del 31 % en los fondos para el Departamento de Estado, hasta 37.600 millones de dólares.

Aunque el Departamento de Estado no ha aclarado todavía en qué áreas se producirán los recortes y no se espera que esos datos se conozcan hasta mayo, expertos consultados por Efe creen que un descenso tan notable en los fondos reducirá inevitablemente la ayuda exterior de EE.UU., incluida la proporcionada a Latinoamérica.

Solís dijo que no quería "especular" sobre el futuro de la ayuda a Costa Rica y el resto de Centroamérica "porque apenas se están revelando estos primeros números" y, por su experiencia, los presupuestos "son una cosa cuando salen de la Administración y otra cuando se aprueban en el Congreso".

"Yo no quisiera especular porque me parece que eso no contribuye a garantizar que nuestros intereses son adecuadamente atendidos. Pero sin duda, cualquier cosa que pueda afectar las relaciones de EE.UU. con América Latina, con Centroamérica, o con Costa Rica, pues obviamente será motivo de preocupación", indicó Solís.

En declaraciones a periodistas después de la conferencia, precisó que hay "muchos recursos" para su país que ya fueron aprobados por el Congreso de EE.UU. el año pasado, que "ya van de camino y que no van a ser afectados por este presupuesto".

Opinó, además, que en EE.UU. hay "una conciencia creciente sobre la importancia de los asuntos de seguridad, las migraciones y otros temas de la región", por lo que "ojalá que no afecte" a esos temas el recorte de presupuesto propuesto por Trump.

El canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz, matizó en declaraciones a periodistas que algunos de los recursos más valiosos para Costa Rica, como los "aviones, helicópteros o botes" que les proporciona EE.UU. para combatir el narcotráfico, no dependen necesariamente del Departamento de Estado.

"No se vislumbra que haya impacto" en esa cooperación de seguridad, dijo el ministro, y recordó que Costa Rica no se ha "beneficiado particularmente" del presupuesto para Centroamérica del Departamento de Estado, al ser considerado un "país de renta media".

Sin embargo, es posible que el recorte de presupuesto sí acabe con el cambio que en los últimos años había hecho EE.UU. en su estrategia hacia Centroamérica, al pasar de un enfoque centrado en la seguridad a otro que incluía otros factores, como la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones.

Adriana Beltrán, una especialista en seguridad ciudadana en el centro independiente Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), alertó en un comunicado de que Centroamérica necesita "inversiones inteligentes en soluciones de largo plazo, no recortes y desplazamientos de dinero a enfoques más militarizados".