Nicaragüenses exigen justicia por muerte de 40 niñas en incendio en Guatemala

Activistas de varias organizaciones feministas de Nicaragua se concentraron hoy frente a la Embajada de Guatemala en Managua para "exigir justicia" por la muerte de 40 niñas y adolescentes en un incendio en el centro guatemalteco de menores "Hogar seguro".

Bajo el grito "Las niñas, no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan", al menos medio centenar de personas se apostaron frente a la sede diplomática para denunciar lo que consideran "responsabilidad" del Gobierno de Guatemala, presidido por Jimmy Morales.

El pasado 8 de marzo, al menos 19 adolescentes de entre 14 y 17 años murieron en el incendio del centro estatal de menores "Hogar Seguro Virgen de Asunción" de San José Pinula, mientras que otras 21 fallecieron los días posteriores.

Según denuncian las organizaciones de derechos humanos, estas niñas habían tratado de huir el día anterior al incendio por las agresiones sexuales, físicas, desnutrición y hacinamiento que sufrían. Sin embargo, fueron capturadas y devueltas al centro.

Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía es que las jóvenes fueron encerradas en una habitación a modo de castigo y que, en protesta, incendiaron un colchón.

Unos 748 menores, entre ellos huérfanos, niños víctimas de la violencia y discapacitados convivían en el "Hogar Social", cuya capacidad era de 400 plazas

"No importa en qué condiciones llegaron, no importa por qué llegaron. Es obligación del Estado de Guatemala asegurar y cumplir con todas las leyes que protegen a la niñez y adolescencia", dijo Mirna Blandón, activista del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), a periodistas.

Durante la manifestación en una de las principales vías de acceso a Managua, las mujeres cerraron por minutos el paso vehicular provocando embotellamientos, mientras recitaban frases exigiendo justicia.

Las mujeres portaban mantas, muñecas y se vistieron como niñas simulando jugar, en representación a las víctimas del incendio.

Al final de la actividad, entregaron un documento por parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en el que piden al Estado guatemalteco justicia para las niñas.