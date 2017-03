Putin anuncia que Merkel visitará Rusia el 2 de mayo

La canciller alemana, Angela Merkel, visitará Moscú el próximo 2 de mayo, según informó hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Transmítale mis mejores recuerdos a la canciller. Esperamos la visita de la señora Merkel el 2 de mayo", dijo Putin al reunirse con el primer ministro de Baviera, Horst Seehofer.

El jefe del Gobierno bávaro comunicó, por su parte, al líder del Kremlin que Merkel también le envía muchos recuerdos.

"Me recordó varias veces que no me olvidara de hacer esto y me dijo que a principios de mayo le visitará", señaló Seehofer.

El Kremlin anunció hace unos días que ya había acuerdo para celebrar una reunión entre Putin y Merkel, aunque no se dio la fecha.

La semana pasada, al reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, de visita en Moscú, afirmó que Rusia y Alemania tienen la "tarea común" de normalizar plenamente sus relaciones bilaterales.

"Sabemos donde nos encontramos y cuál es el estado de nuestras relaciones. Entiendo que nuestra tarea común consiste en normalizar plenamente las relaciones y en despejar todas las dificultades que afrontamos", dijo entonces Putin.

"Esperamos la visita de la señora canciller federal (Angela Merkel). Le pido que le trasmita mis mejores deseos", comentó Putin el día 9 al ministro germano, que replicó: "Confío en que se presente la oportunidad para su viaje".

La última vez que Merkel visitó Moscú fue de forma breve en mayo de 2015, con ocasión del 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Durante su reciente visita, el ministro de Exteriores alemán dijo que su país está preocupado por el riesgo de una nueva carrera armamentística entre Rusia y Estados Unidos, al reunirse con su colega ruso, Serguéi Lavrov.

"Nos causa preocupación el gran potencial militar de Moscú en la región báltica y cerca de Polonia, y el incremento del presupuesto de defensa de EEUU", señaló Gabriel.

"Alemania y Rusia saben mejor que nadie a qué puede conducir todo esto", añadió el ministro alemán.