CE dice que espera Turquía cumpla sus compromisos sobre el acuerdo migratorio

La Comisión Europea reiteró hoy su apoyo al acuerdo entre la UE y Turquía en materia migratoria e indicó que espera que ambas partes cumplan con sus compromisos, en respuesta a la amenaza del Gobierno turco de reexaminar el pacto firmado hace un año para frenar el flujo de refugiados hacia suelo europeo.

"Seguimos empeñados en la aplicación del acuerdo entre la UE y Turquía y, como hemos dicho muchas veces en el pasado, esto implica mutua confianza y realización, y esperamos que ambas partes cumplirán con sus compromisos pues es en interés y beneficio de ambas y de los refugiados sirios", dijo el portavoz comunitario Margaritis Schinas.

El Gobierno turco amenazó el miércoles por enésima vez con cancelar el pacto alcanzado hace un año con la UE.

"No aplicaremos el acuerdo a partir de ahora. Quiero decir, lo estamos evaluando. Si no se cumplen las condiciones, no lo aplicaremos", advirtió el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, en una entrevista con la emisora 24.

El jefe de la diplomacia turca indicó que podrían romper el acuerdo en cualquier momento y de forma unilateral.

Bruselas selló un convenio migratorio el 18 de marzo de 2016 para frenar la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa a cambio de 6.000 millones de euros y ventajas como la liberalización de visados.

El pacto implica además la acogida por la vía legal de un sirio en la UE por cada uno deportado, el llamado mecanismo "uno por uno".