Guatemala grita Justicia para las 40 niñas "que ya no tienen voz"

Madeleyn Patricia, Jacquelyn, Melani, Siona, Candelaria... y así hasta recordar los nombres de las 40 niñas que murieron por un incendio en un centro de menores estatal de Guatemala.

Eso gritaron hoy centenares de universitarios para clamar Justicia por las fallecidas, para ser "el grito de las que ya no tiene voz".

Vestidos en su mayoría de un riguroso negro y portando globos del mismo color, además de blancos y morados, los estudiantes de la estatal Universidad San Carlos (Usac) exigieron Justicia y pidieron que se depuren responsabilidades.

"No puede ser que una semana después todo siga igual. Hay que ir a por las cabezas altas de la pirámide", explicó a Acan-Efe Zury, una estudiante de la facultad de Comunicación, recordando la tragedia que el pasado miércoles, el Día Internacional de la Mujer, se cobró la vida de 40 niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Con dos ataúdes de madera, presididos por un esqueleto con una toga negra del que colgaban dos carteles -"Feminicidio de Estado" y "Exigimos Justicia"-, los estudiantes recorrieron hasta tres puntos de la ciudad universitaria, en ciudad de Guatemala, bajo el lema "40 muertes de Estado que no deben quedar impunes".

"No fue el fuego, fue el Estado", "Exigimos Justicia y transparencia", "Los sueños truncados que no serán callados", "El pueblo consciente por las niñas dice presente, que la indiferencia no sea nuestra esencia" o "No fue un accidente, fue una ejecución", fueron las consignas más escuchadas.

Cientos de guatemaltecos, que se han mostrado muy indignados por el drama vivido hace hoy una semana, han salido todos los días desde entonces a la calle.

Supuestamente las niñas, que estaban encerradas en un aula pequeña bajo llave, prendieron fuego a una colchoneta para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían de forma constante en ese refugio estatal a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.

Desde entonces se han detenido tres personas, el extitular de esa secretaría de la Presidencia, Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.

Los tres, quienes estaban en esos cargos al momento de la tragedia, fueron arrestados el lunes acusados de homicidio culposo, entre otros delitos, y ayer, martes, un partido de la oposición presentó una denuncia penal contra el presidente, Jimmy Morales, por su presenta responsabilidad.