Estados Unidos: ¿qué dice de Donald Trump y sus finanzas la declaración de impuestos de 2005 que se filtró a la prensa?

Trump rompió con una extensa tradición política: desde 1976 todo candidato a la presidencia de EE.UU. había divulgado sus declaraciones de impuestos a pesar de no estar obligado por ley.

Uno de los temas más recurrentes y polémicos de la campaña presidencial de Estados Unidos volvió este martes a ser noticia.

La periodista Rachel Maddow, de la cadena televisiva estadounidense MSNBC , reveló dos páginas de la declaración de impuestos de 2005 del presidente Donald Trump.

Durante la campaña electoral, Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos , rompiendo con décadas de tradición política nacional.

El empresario argumentó entonces que no podía divulgarlos debido a que estaba siendo sometido a una auditoría por parte de las autoridades fiscales estadounidenses.

No obstante, el Servicio de Recaudación de Impuestos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) no impide dar a conocer dicha declaración tributaria. Lo que sí está prohibido es publicar esta información de un tercero sin su autorización.

Dos días después de la toma de posesión, la consejera del gobierno Kellyanne Conway dijo que Trump no iba a publicar sus impuestos porque a los estadounidenses "no les importa".

Sin embargo, desde que asumió Trump, el programa periodístico de Maddow con tendencia liberal viene registrando los ratings más altos de sus nueve años de existencia. Es probable que la audiencia de este martes marque un nuevo récord para ella.

"Sabes que estás desesperado por captar audiencia cuando estás dispuesto a violar la ley para impulsar una noticia sobre dos páginas de una declaración de impuestos de hace más de una década", declaró la Casa Blanca al respecto, minutos antes de que Maddow diera su exclusiva.

Además, la oficina de Trump hizo públicos los números de la declaración de impuestos del mandatario de 2005 antes de que se dieran a conocer por televisión.

BBC Mundo te explica por qué estas dos páginas con datos de hace 12 años generaron tanto revuelo.

¿Cuál fue la revelación?

De acuerdo con el formulario develado por Maddow, en 2005 el matrimonio de Donald y Melania Trump declaró ante el IRS que sus ingresos fueron de unos US$150 millones, pagando US $38 m illones en impuestos y registrando unas pérdidas por más de US $ 103 millones .

En un comunicado, la Casa Blanca confirmó los dos primeros datos y aseguró que "antes de ser electo presidente, Trump era uno de los empresarios más exitosos del mundo, con una responsabilidad con su compañía, su familia y sus empleados para pagar no más de los impuestos que son obligación legal".

Además, el comunicado aseguraba que, más allá de esos US$38 millones, Trump pagó "decenas de millones en otro tipo de tributos como el impuesto a las ventas o impuestos laborales".

Aunque filtrar declaraciones de renta es un delito en EE.UU., Maddow aseguró que estaba ejerciendo su derecho a publicar información que es de interés público.

MSNBC consiguió la información a través del periodista de finanzas, ganador del premio Pulitzer y biógrafo de Trump, David Cay Johnston, quien a su vez aseguró que recibió los documentos por correo de una fuente anónima .

¿Por qué estas cifras generaron revuelo mediático?

En octubre el periódico The New York Times publicó documentos aparentemente vinculados a la declaración de impuestos de Trump para el año 1995, donde detalló pérdidas de más de US$900 millones .

Según expertos citados por el diario, eso le podría haber permitido no pagar nada en impuestos sobre la renta por un período de 18 años.

Los formularios publicados este martes no especifican si esos US$103 millones en pérdidas de 2005 son parte de las pérdidas registradas 10 años antes.

Lo cierto es que la revelación tiró al suelo la teoría de que el presidente habría aplicado una intrincada maniobra legal para no pagar tributos.

"¡Gracias Rachel Maddow por mostrarle a tus seguidores que odian a Trump cuán exitoso es Donald Trump y que pagó US$40 millones en impuestos!", escribió en Twitter el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr.

Pero Johnston tiene una lectura diferente de las cifras.

Según escribió el periodista en DC Report , un sitio de noticias sin fines de lucro que él dirige, "no hay nada caliente ahí, ninguna evasión obvia, pero claramente se fuerzan las leyes tributarias hasta el punto de quiebre ".

"El documento ofrece un vistazo único a cómo una pareja súper rica puede manipular y usar nuestras complejas leyes fiscales para reducir sus obligaciones muy por debajo de las tasas pagadas por los profesionales asalariados típicos o incluso la clase obrera".

¿Por qué se considera que US$38 millones es poco?

El formulario de dos páginas sólo da cifras básicas y no ofrece información sobre las fuentes de ingresos de los Trump. Tampoco da detalles sobre donaciones.

No obstante, si las cifras obtenidas por Johnston y divulgadas por la Casa Blanca son correctas, en 2005 Trump habría tributado a una tasa de 24% .

De acuerdo con los cálculos de Johnston, esa tasa es la misma que paga en EE.UU. un matrimonio que, combinado, gana US$400.000 por año. "El ingreso de los Trump fue de US$418.460 por día".

"En otras palabras", escribió el periodista en DC Report , "ese año Donald Trump ganó como un miembro del 0 , 001% (más rico) , pero pagó impuestos como el 99% " .

El formulario que debe llenarse en Estados Unidos para declarar impuestos sobre ingresos personales se llama 1040.

¿Por qué la declaración de impuestos de Trump todavía importa?

Los críticos de Trump exigen conocer sus pagos de impuestos sobre la renta, no sólo para saber si ha cumplido con sus obligaciones fiscales, sino también por una cuestión de transparencia.

Por su trayectoria como empresario, las relaciones comerciales pasadas y presentes de la marca Trump pueden generar conflictos de interés con su gobierno , particularmente por posibles vínculos con Rusia.

Pero esto no es todo.

El gobierno tiene una propuesta de reforma tributaria que eliminaría una ley de hace 50 años , lo que le hubiera permitido pagar US$31 millones menos en ese 2005 .

"La declaración de impuestos de Trump demuestra que (el presidente) está impulsando cambios tributarios que benefician a los herederos multimillonarios como él, no a la clase media", dijo al diario The New York Times Lily Batchelder, profesora de derecho tributario de la Universidad de Nueva York y ex consejera fiscal principal del Comité de Finanzas del Senado.

Según Batchelder, de no existir esa ley, su tasa de impuesto sobre la renta habría sido inferior a la que pagan familias que ganan entre US$75.000 y US$100.000".

¿Por qué se especula que el propio Trump filtró las dos páginas?

En cuanto se conoció el documento, varios medios comenzaron a especular que el propio presidente de EE.UU. era la fuente anónima de Johnston.

El periodista escribió en DC Report que "Trump mismo puede haber enviado (las páginas) por correo".

"Él tiene un historial de filtrar historias sobre sí mismo a través de publicistas imaginarios y datos anónimos".

Según dijo luego a la cadena de noticias CNN , realiza estas filtraciones "cuando cree que es bueno para sus intereses".

"La noticia de la declaración de impuestos y el hecho de que pagó millones proporcionó un desvío de las preguntas sobre los vínculos (del gobierno) con Rusia, la frágil reforma de salud que ha impulsado (...) y el escrutinio por sus asombrosas afirmaciones de que el expresidente (Barack) Obama lo espió durante la campaña", aseguranron desde CNN .

Además, si bien la Casa Blanca reaccionó con enfado a la filtración, también confirmó los principales números del reporte.