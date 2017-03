En esto convirtió Ed Sheeran su casa

El cantante Ed Sheeran se prepara para iniciar la que será su primera gira mundial en más de dos años, por lo que resulta comprensible que el intérprete esté dedicando ahora buena parte de su tiempo a despedirse de sus familiares y amigos más cercanos, sin olvidar a su actual novia, la guapa Cherry Seaborn, y también a garantizar que el sinfín de animales salvajes que tiene en su extensa finca de Suffolk (Inglaterra) se encuentran en perfectas condiciones para poder partir tranquilo.

"Tengo nutrias, erizos, lechuzas, y garzas, entre otras muchas cosas. La verdad es que he creado un ambiente muy apacible en el que poder refugiarme de vez en cuando", reveló en una entrevista al diario The Sun.

Sin embargo, aunque pudiera parecer que la casa de campo del famoso cantautor se ha convertido en una especie de entorno paradisíaco donde hombre y naturaleza conviven a las mil maravillas, el propio Ed se encarga de desmontar esa idílica imagen al reconocer que algunas de las criaturas que allí habitan no se llevan precisamente bien, sobre todo por culpa del carácter conflictivo de algunas de las nutrias.

"Las nutrias son bastante graciosas. Un día me dio por comprar un plancton especial para los peces del lago y la verdad es que me gasté bastante dinero porque ese tipo de producto es bastante caro. Hay una nutria en concreto, que parece ser bastante exquisita, que no dejó ni que lo probaran, se lo comió todo. Ahora la nutria se ha quedado a vivir en el lago y solo le falta encenderse un puro para vivir la buena vida", bromeó en la misma conversación.

Por si el extrovertido intérprete no tuviera suficiente con el ejército de criaturas que tiene en su extensa propiedad de la campiña inglesa, en la casa que comparte con Cherry Seaborn también viven dos adorables gatos a quienes la pareja trata como si de sus propios hijos se trataran.

"La verdad es que no he estado más feliz en mi vida, ya que he tenido la oportunidad de pasar todo un año ininterrumpido con la persona que quiero. Normalmente mis relaciones terminaban tan pronto como salía de gira, pero ahora disfruto de una relación sentimental fuerte, y eso me hace sentir bien. Me siento muy seguro en ese sentido, ya que vivimos juntos y tenemos dos gatos, y el hecho de tener dos gatos ya implica que la cosa va en serio", aseguraba en una entrevista previa al mismo diario, en la que reflexionaba sobre su regreso a la escena musical tras un año desaparecido de la vida pública.