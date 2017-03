Paz Vega dice que "The OA" es tan secreta que desconoce si seguirá en ella

La actriz española Paz Vega afirmó hoy que la serie de televisión "The OA", una de las revelaciones de los últimos meses, lleva el secretismo hasta el extremo de que ni ella ni otros actores protagonistas saben si van a participar en la segunda temporada, ya confirmada por Netflix.

"No sabemos nada porque de eso se trata, parte del éxito de la serie ha sido cómo se ha mantenido todo en secreto y hay que mantenerlo. Yo ni siquiera sé si voy a participar, pero sé que Brit Marling y Zal Batmanglij (los autores) están escribiendo", dijo Vega en una entrevista con Efe en Miami.

La serie se estrenó en diciembre de 2016, pero Paz Vega ya piensa en seguir "profundizando" en un personaje que le supo a "poco", aunque prefiere no agobiar a los creadores porque "tienen que ser libres" para desarrollar la historia.

Su llegada a "The OA" ya fue una sorpresa, puesto que entró al rodaje mediada la primera temporada y sin mucha información sobre su personaje, Renata, una mujer cubana que, como el resto de personajes principales, tuvo una experiencia cercana a la muerte pero se mantuvo en el mundo de los vivos.

Como ella misma dijo, este proyecto que explora nuevas formas de narrativa es uno de los más "atípicos" que se le ha presentado en su carrera, pero al mismo tiempo la cambió.

"Fue una revelación cuando me la propusieron y fue una revelación cuando la vi terminada", insistió la intérprete, que se vio los ocho episodios de la primera temporada de un tirón.

La propia Brit Marling, coautora, encarna a Prairie, la protagonista, sobre la que gira una historia de misterio en la que se unen muerte, resurrección, pérdida y recuperación de sentidos y un brutal secuestro con fines científicos supuestamente revolucionarios.

Junto a Prairie y otras tres personas que también pasaron experiencias cercanas a la muerte, Renata (Paz Vega) se encuentra presa en la guarida de un científico que quiere descubrir qué hay más allá de la muerte e incluso poder viajar a otros planetas y dimensiones.

La española se asustó mucho y padeció claustrofobia porque pasaban muchas horas en el sótano donde los personajes están encerrados en jaulas, en unas condiciones "muy extrañas".

Pero sin embargo, la actriz sevillana de 41 años insistió en que también comprendió lo que sintió su captor y sentenció que "el fin justifica los medios" en ese caso.

"Él tiene una misión y cree que este estudio cambiaría la forma de pensar de la humanidad, por lo que para conseguir resultados tienes que sacrificar: no creo que sea tan malo ni tan perverso", opinó una Paz Vega que quedó atrapada por el argumento de la historia como profesional y como espectadora.

Para ella, "The OA" se trata de un "acto de fe" que hay que ver con el "corazón y el alma" y apuntó que ella se lo ha creído todo hasta el momento.

Paz Vega, que se dio a conocer en "Siete Vidas" (1999) o "Lucía y el sexo" (2001), dijo también que aunque las series han cambiado mucho, producciones como "Siete Vidas" triunfarían en Netflix, una casa en la que si por ella fuera se quedaría mucho tiempo y en más series, como es el caso del actor español Miguel Ángel Silvestre, presente en "Sense8" y en la nueva temporada de "Narcos".

Las peticiones personales de la andaluza son "The Crown", "Orange Is The New Black" y "House of Cards".

"Porque para una 'Stranger Things' ya tengo 'The OA'", bromeó.

Pero seguir tanto en Netflix como en "The OA", que ha producido admiradores y detractores a partes iguales, es una decisión de la compañía, a la que Vega aplaude su gusto por las "historias bien contadas".

Mientras se dilucida su futuro en la serie, Paz Vega tendrá un 2017 cargado de proyectos, como la miniserie "Perdóname, Señor", la segunda temporada de la producción mexicana "La hermandad" o la película "Stoic", junto a Antonio Banderas y con fecha de estreno por determinar.

Además, la reconocida actriz reveló que está "cerrando" su aparición en dos series más que grabaría en verano, una en TVE y otra en Telecinco. Al estilo de "The OA", Paz Vega juega al misterio con los títulos.