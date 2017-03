Gira conmemorativa de Amalia Hernández busca "mantener su legado vivo"

Amalia Viviana, hija de la fundadora del Ballet Folklórico de México, Amalia Hernández, aseguró hoy que la gira que tendrá lugar en América Latina para conmemorar los 100 del natalicio de la coreógrafa servirá para "mantener su legado vivo".

El Ballet Folklórico de México, a través de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Palacio de Bellas Artes, anunciaron hoy que conmemorarán los 100 años del nacimiento de la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández (1917-2000) con varias actividades en México y el extranjero.

Después del acto de presentación, que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes y que contó con la participación de Amalia Viviana, el Ballet Folklórico de México presentó su Función de Gala.

Amalia Viviana Bastanta Hernández, directora artística del Ballet Folklórico, confesó a Efe que este ciclo, que contará con más de 40 conciertos por México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Venezuela, "representa mi vida y recordar a mi mamá para siempre".

La hija de la afamada bailarina que nació el 19 de septiembre de 1917 y marcó una de las tendencias más representativas de la danza mexicana de la segunda mitad de siglo XX, señaló que en el ciclo de conciertos "podremos encontrar toda nuestro mestizaje y podremos ver exactamente de dónde venimos para poderlo proyectar".

"Toda mi vida me interesó aprender de ella. No fui la hija que no quería aprender de su mamá; realmente me gustó aprender de ella, viajar con ella, compartir con ella los momentos de investigación. Me enseñó a querer a mi país", recordó Amalia Viviana, quien bailó durante más de 20 años en la compañía artística de su madre.

Para Amalia Viviana, la relación entre el Ballet Folklórico, inaugurado en 1968, y España es muy estrecha. "España es nuestra madre patria. Tú oyes en la música mexicana a España en muchos momentos. No es algo que fuera externo a nosotros. Es algo que nos viene implícito; en cada uno de nosotros hay un poco de España", declaró.

En referencia a la situación de México en el escenario internacional y en concreto su relación con Estados Unidos, afirmó que "es un momento delicado pero al mismo tiempo eso ha hecho que nos volteemos a mirarnos a nosotros mismos y a decir que somos mexicanos y que estamos orgullosos de lo que somos".

Además de la cuarentena de conciertos nacionales e internacionales en conmemoración de los 100 años del nacimiento de su fundadora, el Ballet Folklórico de México organizará un curso de verano en su escuela para así continuar el legado de la maestra.

A lo largo de su trayectoria artística, Amalia Hernández, quien falleció el 4 de noviembre de 2000, se rodeó de creadores y artistas mexicanos que aportaron su talento al Ballet Folkórico, como el muralista David Alfaro Siqueiros, quien diseñó un programa especial.

Otros intelectuales que colaboraron con la célebre bailarina, que se encargó de crear el Ballet de las Américas y el Ballet de los Cinco Continentes, fueron Carlos Chávez, Miguel Covarrubias y Silvestre Revueltas.