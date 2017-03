Exdirector Banco de España asegura que desconocía informes críticos de Bankia

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez aseguró hoy ante el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia -entidad parcialmente nacionalizada-, que no conocía los correos internos del organismo que criticaban la situación de la entidad porque no tenia porqué conocerlos.

La Justicia española investiga la salida a bolsa en 2011 de Bankia, una entidad resultado de la fusión de siete cajas de ahorro, que al año siguiente tuvo que recibir cerca de 22.000 millones de euros de fondos públicos para hacer frente a un agujero financiero.

Entonces, la entidad estaba presidida por el exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, que tiene varias causas pendientes por su gestión al frente de esta entidad, entre ellos estafa y falsificación contable.

La justicia española decidió recientemente investigar por esta salida a bolsa a las cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -el regulador bursátil español- por la salida a bolsa de la entidad.

Según fuentes jurídicas, Fernández Ordóñez ha señalado que no estaba al tanto del contenido de los correos y que hicieron bien en no enviárselos porque no tenia por qué conocerlos.

También declaró hoy el número dos del Banco de España en el momento de la salida a bolsa, Javier Aríztegui, quien ha explicado que los activos de Bankia estaban bien valorados en el debut bursátil, y ha negado que hubiera presiones políticas.

Un supervisor del Banco de España, José Antonio Casaus, que también testificó hoy, mostró a sus superiores sus reservas y dudas sobre la viabilidad de Bankia y su salida a bolsa, al menos en cuatro ocasiones a través de correos electrónico.

El Congreso de los Diputados español también ha creado una comisión de investigación sobre la salida a bolsa de la entidad bancaria, impulsada por diversos grupos de izquierda.