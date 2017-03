Inglaterra convoca al veterano Defoe 1.217 días después de su último partido

El veterano delantero Jermain Defoe (Sunderland) ha sido convocado este jueves por la selección de Inglaterra para el partido amistoso ante Alemania y para el encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 frente a Lituania cuatro años después de su última llamada.

Londres, 16 mar (EFE).- El veterano delantero Jermain Defoe (Sunderland) ha sido convocado este jueves por la selección de Inglaterra para el partido amistoso ante Alemania y para el encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 frente a Lituania cuatro años después de su última llamada.

La lista del seleccionador, Gareth Southgate, también incluye las novedades de James Ward-Prowse (Southampton), Nathan Redmond (Southampton), Jake Livermore (West Bromwich Albion) y Michael Keane (Burnley).

Defoe, de 34 años, ha sido el principal beneficiado de las lesiones de Harry Kane y Wayne Rooney, y regresa a una convocatoria de los 'Tres Leones' 1.217 días después. Su último partido fue en noviembre de 2013, cuando disputó 24 minutos en un amistoso ante Chile (derrota 2-0).

"Jugar para Inglaterra ha sido mi sueño desde siempre, por lo que volver a la selección es muy importante para mí", aseguró el punta, en varios mensajes en su cuenta de Twitter. "También es especial para mi familia y siento que merezco esta oportunidad porque lo he dado todo por este deporte", agregó.

"Estoy deseando empezar a entrenar y ver a todos los chicos. Va a ser algo raro porque seré uno de los más mayores, pero tengo muchas ganas", sostuvo Defoe.

El delantero del Sunderland, que ha vestido la camiseta de Inglaterra en 55 ocasiones -19 goles-, es el segundo máximo artillero inglés en la Premier League, con 14 tantos en 27 encuentros, sólo por detrás de Kane.

Defoe es uno de los tres delanteros que ha convocado Southgate para medirse con Alemania y Lituania, junto a Jamie Vardy y al joven Marcus Rashford, por primera vez en una lista desde la Eurocopa 2016.

"Cada año que pasa juega mejor, pero lo de esta temporada es mucho más notable, ya que está brillando en un equipo que no crea tantas ocasiones de gol como otros. No me quería fijar en su edad y pensar que su carrera con Inglaterra había terminado", señaló el seleccionador.

"Es alguien que se siente tremendamente orgulloso de representar a Inglaterra. En la lista tenemos futbolistas jóvenes que tienen mucho que demostrar y veteranos que también tienen mucho que demostrar", apuntó.

El conjunto dirigido por Southgate se enfrentará a Alemania en un partido amistoso en Dortmund el 22 de marzo y recibirá cuatro días después en el estadio londinense de Wembley a Lituania en la quinta jornada del Grupo F de la fase de clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

- Convocatoria de Inglaterra para los encuentros ante Alemania (22 de marzo) y Lituania (26 de marzo):

Guardametas: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino, ITA), Tom Heaton (Burnley).

Defensas: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jones (Man Utd), Michael Keane (Burnley), Luke Shaw (Man Utd), Chris Smalling (Man Utd), John Stones (Man City), Kyle Walker (Tottenham).

Centrocampistas: Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Man Utd), Jake Livermore (West Brom), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Nathan Redmond (Southampton), Raheem Sterling (Man City), James Ward-Prowse (Southampton).

Delanteros: Jermain Defoe (Sunderland), Marcus Rashford (Man Utd), Jamie Vardy (Leicester).