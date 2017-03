El Middlesbrough destituye a Karanka después de tres años y medio

El Middlesbrough ha anunciado este jueves por sorpresa la destitución del técnico español Aitor Karanka, después de tres temporadas y media en el club de la Premier League.

"Middlesbrough Football Club puede confirmar la marcha de Aitor Karanka. Las dos partes han acordado que lo mejor para los intereses del club es llevar a cabo este cambio", informó el conjunto inglés a través de un comunicado.

"El club quiere darle las gracias a Aitor por su trabajo durante los últimos tres años y medio y por el éxito que hemos tenido durante ese tiempo. Le deseamos lo mejor para el futuro", añadió la entidad.

El conjunto del noreste de Inglaterra encadena 10 partidos sin ganar en la Premier League y, a falta de 11 jornadas para que termine el curso, se encuentra en puestos de descenso, a tres puntos de la salvación.

El 'Boro', que fue eliminado el pasado fin de semana en cuartos de final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) a manos del Manchester City (0-2), es el equipo menos goleador esta temporada en la liga inglesa, con sólo 19 goles.

"Quiero dar la gracias al Boro por la maravillosa oportunidad y también a los jugadores, al 'staff' y a toda la gente del club", aseguró Karanka a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

"También me gustaría agradecer a los aficionados su apoyo. Este club siempre tendrá un lugar especial para mí. Deseo a todo el mundo relacionado con el Middlesbrough Football Club lo mejor para el futuro. Up the Boro!", continuó el preparador vasco, de 43 años.

Karanka, antiguo ayudante de José Mourinho en el Real Madrid, llegó al Riverside Stadium en noviembre de 2013, convirtiéndose en el primer entrenador no británico en la historia de la entidad. El 'Boro' logró el ascenso a la Premier la pasada temporada.

Esta campaña, después de un arranque prometedor, con un empate en el Etihad Stadium incluido (1-1), el conjunto de Karanka sufrió un bajón de forma en invierno, que le ha llevado a no ganar en liga desde el pasado 17 de diciembre. El 4 de marzo cayó a puestos de descenso por primera vez en el curso.

El Middlesbrough sólo ha ganado cuatro partidos ligueros esta temporada y ha acusado en exceso la falta de gol de sus delanteros: Negredo, Gestede, Stuani y Bamford. El club invirtió 20 millones de libras en refuerzos en verano y se hizo con futbolistas de la talla de Marten De Roon, Adama Traoré, Viktor Fischer y Álvaro Negredo.

El preparador vasco, que ha sido cesado 72 horas antes de enfrentarse con el Manchester United, fue muy crítico con el club por la falta de fichajes durante el mercado de invierno y con los aficionados.

El club inglés ha confirmado que el ayudante de Karanka, Steve Agnew, será el encargado de dirigir al equipo hasta que llegue un nuevo entrenador.