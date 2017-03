Kasper compara la sanción a Rusia con el holocausto y luego se disculpa

El suizo Gian-Franco Kasper, presidente de la Federación Internacional de Esquí, ha comparado este jueves un posible veto a la participación de Rusia en los Juegos de Invierno de PyeongChang con "lo que hizo el señor Hitler", aunque luego el COI, a cuya Ejecutiva pertenece, ha enviado una disculpa de su parte.

"Ha sido un comentario inadecuado e insensible. Me disculpo sin reserva por cualquier ofensa que haya podido causar. Lo siento de verdad", ha dicho Kasper, que también preside la asociación de federaciones de deportes de invierno.

De visita en PyeongChang, donde se reúne la Ejecutiva del COI, Kasper dijo que estaba "en contra de sancionar a gente inocente", para expresar su rechazo a una posible suspensión de todo el equipo ruso, cuyos organismos antidopaje están inhabilitados por la adulteración de los controles.

"Como lo que hizo el señor Hitler: todos los judíos debían ser asesinados, independientemente de lo que hicieran o no hicieran (...). El hecho de que el lugar del que vengas te convierta en culpable, no estoy de acuerdo con ello, verdaderamente que no", señaló Kasper.

El pasado verano, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el COI mantuvieron graves diferencias en vísperas de los Juegos Olímpicos de Río, después de que el organismo olímpico se negase a vetar la participación de toda la delegación rusa, como pidió la AMA.

Solo el equipo de atletismo fue excluido. El resto de federaciones hicieron un seguimiento exhaustivo de las delegaciones de ese país y solo dejaron fueron a los que habían dado positivo.

La Ejecutiva del COI ha anunciado para las 9.30 GMT de hoy una declaración relacionada con la lucha contra el dopaje.