Nadal y Muguruza, eliminados. Pablo Carreño y Pablo Cuevas, a por las semis

Indian Wells (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Los españoles Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza cayeron hoy eliminados en Indian Wells, pero su compatriota Pablo Carreño luchará este jueves por un puesto en las semifinales del torneo frente al uruguayo Pablo Cuevas.

Un brillante Roger Federer necesitó apenas 68 minutos para despachar hoy por 6-2 y 6-3 a Nadal y lograr así el billete de acceso para cuartos de final.

"Esto no es un revés, para nada", dijo el mallorquín a una pregunta de Efe. "Estoy en buena posición del 'Race', y he empezado bien el año, mejor de lo que hubiera soñado. Hoy he perdido un partido que me hubiera gustado ganar, pero no ha podido ser. La semana que viene (en Miami) tendré otra oportunidad para jugar bien y haré lo posible para que así sea", agregó.

El suizo se medirá ahora al australiano Nick Kyrgios, que eliminó al serbio Novak Djokovic por 6-4 y 7-6(3) en una hora y 52 minutos.

Con este resultado, Federer ha ganado A Nadal tres veces seguidas por primera vez en su carrera, tras sus últimas victorias en las finales del Abierto de Australia y de Basilea (2015).

"Es una bonita sensación haberle ganado los últimos tres partidos. Te lo puedo asegurar", afirmó Federer.

Djokovic, que ha perdido los dos partidos que ha jugado contra Kyrgios, comentó que el australiano "indudablemente está capacitado para lograr grandes cosas".

"Ya se venía diciendo eso desde hace un par de años. No es muy consistente con sus resultados, pero se está acercando cada vez más al top 10. Dependerá de él mismo y de su compromiso con el deporte", manifestó el número dos del mundo.

Por su parte, Pablo Carreño se clasificó por primera vez para cuartos de final de un Masters 1000, en este caso el de Indian Wells, tras superar por 6-4 y 7-6(5) al serbio Dusan Lajovic en una hora y 29 minutos.

Su rival será el uruguayo Pablo Cuevas, que doblegó al belga David Goffin.

"Estoy jugando mi mejor tenis, pero también físicamente y mentalmente estoy muy bien. Saco muchos partidos a base de seguir luchando y creyendo, por mi fortaleza mental y por la experiencia que voy acumulando tras varios años perdiendo en primeras rondas", valoró el asturiano en declaraciones a Efe.

"He ganado en confianza y en experiencia, y los resultados van llegando", agregó.

Carreño y Cuevas se conocen bien ya que han sido compañeros de dobles.

"Para cualquiera de los dos el premio será su primera semifinal en un Masters 1000. Es una linda motivación", manifestó a Efe Cuevas, que llegó a Indian Wells el miércoles al mediodía tras alzarse con el título en Sao Paulo (Brasil) el lunes por la noche.

Asimismo, la española Garbiñe Muguruza se despidió de Indian Wells en cuartos de final tras caer contra la checa Karolina Pliskova por 7-6(2) y 7-6(5) en una hora y 56 minutos.

"La verdad es que no me preocupa mucho este partido", confesó la tenista en declaraciones a Efe, "porque, pese a que no estaba jugando mi mejor tenis y pese a que arrastro unas molestias desde hace un tiempo, he salido a la a pista y he dado todo lo que tengo".

"El partido era una prueba para mí y se ha definido por tres puntos en dos 'tie-breaks' que ella ha jugado muy bien. Sacó bien y su confianza se ha notado ahí", declaró.

Pliskova se medirá en semifinales a la rusa Svetlana Kuznetsova, que ganó a su compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 6-3 y 6-2.