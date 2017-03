Garbiñe Muguruza: "La próxima vez estaré más cerca"

La española Garbiñe Muguruza se despidió hoy de Indian Wells en cuartos de final, pero dijo a Efe que "la próxima vez" estará "más cerca" de jugadoras como la checa Karolina Pliskova, que se llevó hoy el partido por 7-6(2) y 7-6(5) en una hora y 56 minutos.

"La verdad es que no me preocupa mucho este partido", confesó la tenista en declaraciones a Efe, "porque, pese a que no estaba jugando mi mejor tenis y pese a que arrastro unas molestias desde hace un tiempo, he salido a la a pista y he dado todo lo que tengo".

Muguruza se marcha orgullosa de su actuación ante una de las rivales "más difíciles que hay en este momento", dijo sobre el gran estado de forma de su contrincante, que ha ganado dos de los cuatro torneos que ha disputado en 2017.

"Era una prueba para mí y se ha definido por tres puntos en dos 'tie-breaks' que ella ha jugado muy bien. Sacó bien y su confianza se ha notado ahí", declaró.

La hispano-venezolana admitió que "nunca" pierde la confianza por mal que se le estén dando las cosas en un partido y sabe que, aun sin mostrar su mejor nivel, sabe que puede "ganar".

"Contra Pliskova he hecho un gran partido y la próxima vez estaré más cerca de este tipo de jugadoras", analizó.

También habló sobre las consecuencias de su histórica victoria en Roland Garros del año pasado.

"Una victoria así tan grande te abre mucho los ojos y pasas a ser una jugadora con mucha responsabilidad", reconoció a Efe. "Es muy bueno porque la gente tiene mucha fe en ti cada semana. No lo cambiaria por nada. Esa sensación solo la pueden vivir unas pocas", añadió.

Pliskova se medirá en semifinales a la rusa Svetlana Kuznetsova, que ganó a su compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 6-3 y 6-2.