Thomas: "Hemos hecho un gran trabajo y estamos contentos con pasar a cuartos"

El centrocampista ghanés del Atlético de Madrid Thomas Partey dijo tras el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones del conjunto rojiblanco que hicieron "un gran trabajo" en el empate (0-0) contra el Bayer Leverkusen alemán y que están "contentos" con el pase a la siguiente eliminatoria.

"Hemos intentado no encajar ningún gol, porque sabíamos que no era fácil, hemos hecho un gran trabajo y estamos contentos con pasar a cuartos", resumió Thomas, que fue titular en el encuentro de hoy, que le sirvió al Atlético para pasar la eliminatoria tras el 2-4 favorable obtenido en Alemania.

Thomas elogió al portero esloveno Jan Oblak, providencial al salvar una ocasión del Bayer en la segunda parte, con tres paradas en tres disparos consecutivos

"Sabemos que es un gran portero, nos ayuda en todos los partidos y estamos contento con él", manifestó.

Respecto al posible rival en cuartos de final, el centrocampista rojiblanco no manifestó preferencias.

"Sabemos que todos los partidos son difíciles, estamos entre los ocho mejores equipos del mundo y sabemos que no es fácil, pero vamos a seguir como hace cuatro años partido a partido y sacaremos esto adelante", apuntó.

A nivel personal, dijo que estuvo "tranquilo" y aseguró estar "muy contento" con la titularidad.

"Simeone me pidió que vaya fuerte, como siempre, no es fácil, y me pidió estar tranquilo para disfrutar el momento (...) Es un gran míster y nos ha ayudado mucho, nos transmite mucha confianza y eso nos ayuda a trabajar más para el equipo", finalizó.