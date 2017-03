Chicharito: "El Atlético es un favorito para ganar la Champions"

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, delantero del Bayer Leverkusen, calificó hoy al Atlético de Madrid, que eliminó a su conjunto en los octavos de final de la Liga de Campeones, como "uno de los mejores equipos del mundo" y un "favorito" a ganar el máximo torneo europeo en esta temporada.

"Sabíamos lo complicado que iba a ser. Hicimos un buen partido, comparado con el que hicimos en la ida, y vamos mejorando. Lamentablemente no pudo entrar el balón. No tuvimos contundencia. Ahora, a centrarnos en la Bundesliga y en el objetivo de entrar en los puestos europeos", valoró en zona mixta al término del choque.

"Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, que es favorito para ganar la Liga de Campeones", continuó el atacante, que también habló de las paradas del esloveno Jan Oblak: "A mí no me tocó. La que tuve la eché fuera. Tuvimos esa ocasión clave con Brandt y Volland, que nos hubiera dado un poco más de vida".

Chicharito remarcó que no se va "conforme nunca" de un partido. "Siempre quiero mejorar y dar lo mejor. Cuando te eliminan no te puedes ir conforme. Dimos todo en el campo pero lamentablemente no nos alcanzó", explicó el delantero, que, sobre una posible vuelta a un club español, respondió: "Siempre he dicho que nunca me cierro las puertas. Quiero hacerlo de la mejor manera y darlo todo".