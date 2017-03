Lucas: No es casualidad que cuatro años seguidos estemos en cuartos de final

El defensor francés del Atlético de Madrid Lucas Hernández dijo que "no es casualidad" que el conjunto rojiblanco haya conseguido por cuarta temporada consecutiva el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras superar los octavos con un empate ante el Bayer Leverkusen alemán (0-0).

"No es ninguna casualidad que cuatro años consecutivos estemos en cuartos de final. Siempre nos ha faltado ese plus para ganarla, es algo que nos ilusiona y por eso vamos a luchar por ello", aseguró Lucas, que fue titular en el empate sin goles de la vuelta.

Para el francés, las claves de esta trayectoria son "la confianza del entrenador y de los jugadores, la humildad en el terreno de juego y el sacrificio".

"Creo que el sacrificio que venimos demostrando los últimos cinco o seis años es increíble y eso se transmite en el campo", añadió.

El canterano rojiblanco aseguró que el Atlético está siendo "un grande de Europa" en "los últimos años".

"Los partidos que estamos haciendo, hemos disputado dos finales de Champions en tres años, es algo muy meritorio. Cuatro años entre los ocho mejores de Europa quiere decir mucho de este club", ratificó Lucas, que no mostró preferencias por ningún rival para cuartos.

El Atlético tenía "una buena renta" tras la ida en Alemania, en la que ganaron por 2-4.

"Teníamos que estar sólidos en defensa para pasar y lo hemos estado", añadió Lucas, que elogió el papel de su compañero, el portero esloveno Jan Oblak, que paró hasta tres disparos en la misma jugada al Bayer.

"Oblak ha hecho tres paradones increíbles, es un gran portero y esperemos que se quede aquí mucho tiempo", deseó el zaguero galo.

A nivel personal, el zaguero francés, que suele jugar de central pero hoy lo hizo de lateral izquierdo, aseguró encontrarse "muy bien". "Siempre he trabajado y he hecho lo que me han inculcado de pequeño para poder jugar los máximos minutos posibles", finalizó.