Por qué la animación rusa Masha y el Oso es el dibujo animado más visto en YouTube

Un capítulo de la animación rusa Masha y el Oso se ha convertido en un fenómeno de internet desde que fue publicado en 2012 y ha alcanzado más 2.000 millones de visualizaciones.

La lista de los videos más exitosos de la historia en YouTube parecen estar íntimamente conectados con la música.

Gangnam Style, del surcoreano Psy, con sus 2.800 millones de visitas hasta la fecha-

El ídolo pop Justin Bieber y su pegajoso "Sorry"

El rapero Whiz Khalifa y "See You Again"

Pero en el top 10 histórico de la plataforma de videos en internet hay un título que no tiene nada que ver con videos musicales, sino más bien con una niña, un oso y ... los soviéticos.

Hasta el momento de escribir esta nota, el video de animación rusa Masha y el Oso (Masha and the Bear) contabilizaba 2.002.558.251 vistas y 1.782.000 "Me gusta", que lo ubican en el cuarto lugar de los videos más vistos en YouTube.

Se trata de una historia bastante simple de seis minutos y medio, que narra las peripecias de un oso que quiere tener una partida de damas en paz hasta que es interrumpido por una niña (la Masha del título), que termina convirtiendo la casa del animal en un desastre.

Aunque la serie de Masha y el Oso , producida en Rusia, tiene al menos 54 capítulos más, es este episodio ( el número 17 ), publicado en 2012 en la plataforma, el que se ha convertido en una sensación de internet.

Animaccord

Masha y el Oso fue creada en 2009, aunque el capítulo 17 fue subido en 2012 a la plataforma.

"Creo que tiene que ver con que los niños en Rusia lo ven una y otra vez, en una especie de loop constante que ayudó de alguna manera a disparar su popularidad en las redes", señaló la editora de YouTube del servicio ruso de la BBC, Natalia Spiridonova.

Spiridonova añadió que muchos de estos productos fueron creados para que lograran este tipo de eco en la plataforma de YouTube.

Aunque suena razonable, hay algo que no cierra.

Si sólo lo consumiera el público ruso, la cifra es difícil de sostener: se necesitaría que cada uno de los 143 millones habitantes del país vieran el video 14 veces para llegar al astronómico récord.

Animaccord

El Oso es un animal retirado que debe lidiar con las travesuras de Masha.

Entonces, ¿cómo han logrado Masha y el Oso construir su popularidad virtual?

Facilidad

La popular animación fue creada por la productora Animaccord en 2009 y está basada en un cuento tradicional ruso del mismo nombre.

La serie tiene un antecesor de tiempos soviéticos: Mashenka era un animado de stop motion , creado por el estudio de animación Soyuzmultfilm.

Aunque hay muchas de sus historias que siguen el mismo estándar de la niña traviesa que molesta a su mejor amigo, el oso, el capítulo 17, llamado "Receta de un desastre", es el que ha dejado atrás a cualquier video animado jamás publicado online .

En el capítulo, e l Oso intenta poner en práctica lo que aprendió de un libro sobre el juego de damas , pero la pequeña Masha no lo deja en paz con sus interrupciones.

Esto obliga al animal a abandonar la casa y dejarla a merced de la inquieta menor, quien prepara una mermelada de fresa que termina por invadir toda la vivienda.

"El secreto del éxito de este episodio específico puede ser que es ligero y hasta un poco frívolo, y que lo puedan entender audiencias que no vivan en Rusia sino alrededor del mundo y que incluso no entiendan el idioma", explicó Spiridonova.

De hecho, el director del estudio de animación, Dmitry Loveiko, le dijo al portal de internet RBTH que era probable que "el único lugar donde no nos han visto sea Antártica".

Animaccord Facebook

Para la directora del Festival de Caricatura de Moscú, Maria Tereshchenko, Masha y el Oso, "tiene la cantidad perfecta de payasadas, sin excesos".

Otra explicación posible tiene que ver con el desempeño de ambos personajes.

" Creo que Masha y el Oso han encontrado el perfecto equilibrio de payasadas y acciones que nunca son violentas, como sí lo eran las caricaturas de antes", le dijo al portal RBTH la directora del Festival de Caricatura de Moscú, Maria Tereshchenko .

"Ahora los niños tienen más libertad para ver y hacer cosas que antes estaban prohibidas y los niños se sienten muy identificados con ella", agregó.

Y el éxito no se queda allí.

Además de que los 54 capítulos se emiten por canales como Cartoon Network y Boomerang en América Latina, los productores de Aminaccord están preparando varios capítulos especiales donde solo participe la niña con alguna aparición esporádica de su mejor amigo Oso.