¿Es posible encontrar el amor de la vida en redes sociales?

Hablar de amor está época es diferente, pues las posibilidades de conquista, no se limitan a un espacio real. La tecnología lo ha vuelto todo mucho más sencillo. Ahora podemos expresarnos cariño a distancia con un emoticón, mensajes de texto, un “me gusta” o incluso un toque. Por otra parte, los hombres ya no son los únicos que toman la iniciativa: el poder lo tiene también la mujer. La tecnología nos relaciona actualmente de formas inesperadas.

La manera de vivir el amor es simplemente diferente. Cristina y Miguel, por ejemplo, se conocieron a través de una app y después de un tiempo, ya planean casarse.

Ellos se conocieron en la app de AdotaUnMan (en su versión española). Él ya había utilizado otras plataformas en internet y conocía la dinámica. Por otro lado, Cristina era nueva en el tema, pero le emocionaba haber encontrado una plataforma diferente.

“La verdad es que cuando abrí la plataforma pensé que sería una manera entretenida de pasar el rato y conocer gente nueva. Todo empezó muy casual hasta que un día me levanté, revisé la plataforma y vi que este hombre moreno con una sonrisa divina y el más impecable gusto musical me había enviado un encanto. De una me emocioné y me despertó mucha curiosidad, inmediatamente decidí agregarlo al carro de compras. Una de las funciones de esta plataforma, para poder escoger qué chicos te puede hablar. Cuando vi a Miguel me dije a mi misma que no podía perder la oportunidad de hablarle.

Después de agregarlo esperé a ver si él hacía la siguiente movida. Efectivamente lo hizo y duramos tres semanas hablando por Internet, de la plataforma pasamos a Facebook y de repente las charlas ocasionales se convirtieron en el pan de cada día y en parte de mi rutina. Finalmente nos conocimos y desde ahí supimos que esto era algo especial”, relata Cristina.

Para Miguel la historia fue un poco diferente, su experiencia en la plataforma le permitió hacer amigas y salir a una que otra cita, pero nada trascendental. Sin embargo, el día en que vio el perfil de Cristina se sintió especialmente atraído.

“Llegué al perfil de Cristina y vi a una chica muy guapa, pero eso no fue lo único, tenía una cita de una canción de Fito y Fitipaldis, hasta ahora a ninguno de mis amigos ni novias les había gustado mi música y ver que ella tenía gustos similares a los míos me encantó. Le envié un encanto y crucé los dedos. Finalmente me aceptó y empezamos a hablar, después de un tiempo nos conocimos y desde ese día tuve claro que era ella y nadie más”, contó Miguel.

Tras hablar por semanas a través de la plataforma, sin conocerse, tan solo compartiendo emoticones, fotos y mensajes, finalmente se pusieron cita. Los nervios de verse por primera vez se mezclaban con la confianza de semanas de conversaciones virtuales. La química, empatía y el gusto por la misma música dejó que todo fluyera sin problemas. Después de algunos meses de noviazgo fueron a vivir juntos y tres años después Miguel le pidió matrimonio a Cristina quien aceptó sin dudarlo un solo segundo.