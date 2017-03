Farc denuncian sobrecostos en alimentos en zonas veredales

.

El Gobierno y las FARC pactaron que el ejecutivo proporcionaría toda la alimentación necesaria para el sostenimiento de las unidades guerrilleras en las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Esos protocolos indican que cada ocho días llegarán a cada una de las zonas un mercado con los productos necesarios para preparar el desayuno, almuerzo y comida.

“Productos que nosotros, cuando estábamos en confrontación armada, adquiríamos como una libra de arroz, por decir algo, en 3.000 pesos, se está facturando hoy en día por 15.000”, dijo Carlos Antonio Lozada, 6 de marzo.

Las FARC han hecho la denuncia de que hay sobrecostos en los contratos de alimentación que están destinados a las zonas veredales

Fuentes confrontadas para verificación:

-Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, reconoce que sí hay sobrecostos, pero argumenta que hay varios factores que influyen para pagar esos precios.

“Es una cosa que tenemos que pagar para garantizar las calidades y condiciones que las autoridades nos exigen y es normal y necesario que para los abastecimientos garanticemos esto. También está el tema de los desplazamientos y eso aumenta los fletes de los alimentos”.

Reconoce que si los alimentos se compraran en las regiones o ciudades cercanas a donde están las zonas veredales habría un ahorro significativo.

“Estamos llegando a un acuerdo con la Agencia Logística de las Fuerzas para que hagamos compras locales y apoyar las economías agrícolas locales”.

-Rafael Mejía, presidente de la Bolsa Mercantil, le dijo a Caracol Radio que los precios de los alimentos no los fija su entidad ya que solamente se hacen unas referencias a través de índices, pero que la oferta y la demanda son las que determinan los precios de los productos…Indicó que es evidente que a mayor cantidad se compre el precio disminuirá.

“Con un incremento en el volumen y si es fácil de transportar tiende a reducirse significativamente el precio. Es diferente una entrega diaria a semanal; el tiempo es un factor importante en la negociación de los alimentos”.

En el Congreso también hubo opiniones sobre este tema Aseguran desde allí que hay corrupción en esos contratos, que de paso vale decirlo cuentan con un régimen especial, razón por la cual no están sometidos a la ley 80 de contratación y en algunos casos los contratos no se conocen argumentando reserva.

-El senador Jorge Iván Ospina pidió al organismo de control investigar estas denuncias.

“Pido a la Procuraduría y a la Contraloría abrir los ojos e investigar las denuncias que se están haciendo desde hace varios meses en las zonas veredales”.

-El senador Iván Cepeda pidió al Gobierno modificar el sistema de contratación para beneficiar a pequeños productores y no a grandes empresas.

“Es necesario un régimen especial y excepcional para la administración de todos los recursos y la contratación en estos casos. Que se haga un control a la posibilidad de que sea con las poblaciones locales donde están las zonas veredales para la contratación de insumos y servicios que allí se requierem”.

La representante Ángela María Robledo, aseguró que tiene la seguridad de que en esos contratos hay corrupción bajo la figura de gastos especiales para la paz.

“Siempre ha habido corrupción en los temas de contratos de alimentación. Los organismos de control deben poner la lupa de inmediato en esos contratos de sobrecostos. El modelo que se está aplicando para el proceso de paz es el mismo del ICBF es decir grandes contratistas que se benefician de eso”.

Nos trasladamos a una zona veredal en el Cauca

‘Pacho Quinto’ uno de los comandantes del Bloque Occidental con facturas en mano hizo las comparaciones entre las compras del Gobierno y las que han hecho ellos y sí hay una diferencia en los precios. (Video de la denuncia)

“Las planillas de nosotros las podemos comparar con las del Gobierno por las compras que hemos hecho cuando se acaban los víveres que nos mandan. Se está pagando el doble …”

“Podemos poner ejemplos en todos los artículos, pero hablemos de temas puntuales como la carne de cerdo, el kilo llega a 16.900, a nosotros nos vale $8.000. La carne de res la compran a 17.550 el kilo, a nosotros nos vale 10.400 pesos en la región. La arroba de arroz vale $39.000 donde la compramos nosotros, el Gobierno la está comprando a $52.000 y es la misma calidad. El Gobierno compra al por mayor y sale más cara”.

DeJusticia considera que

1 pastorcito: Si bien algunos hechos han sido distorsionados, omitidos y/o exagerados hay más verdad que mentira aquí.

Hay afirmaciones correctas y que indican que sí se está pagando más por algunos productos que están llegando a las zonas veredales que no necesariamente configura corrupción, pero sí un gasto innecesario por falta de vigilancia, transparencia y previsión. El Gobierno no ha podido desmentir sólidamente esa denuncia. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ha preferido guardar silencio, el Ministerio de Defensa no se ha pronunciado.