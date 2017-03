López Obrador insiste en acusar de "provocación" a padre de Ayotzinapa

El líder de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se reafirmó hoy en su denuncia de que el padre de un joven desaparecido cometió "un acto de provocación" al increparle este lunes en Nueva York, y subrayó que su reclamo debe dirigirse al Gobierno de Enrique Peña Nieto y no a él.

El desencuentro entre López Obrador y Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, ha generado una fuerte polémica en México, donde varios diputados criticaron hoy la reacción del líder del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador, que desató la controversia al llamar "provocador" a Tizapa, se reafirmó hoy en su elección de ese calificativo durante una conferencia de prensa en Washington.

"Estoy convencido que fue un acto de provocación. Entiendo la desesperación que pueda tener el padre de este joven, lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con ese procedimiento, porque es injusto", opinó el político.

"Se lo dije en el momento. El reclamo es al Estado, no a nosotros, el reclamo es al régimen, el reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros. Es una gravísima confusión, lamentable", subrayó.

Lo que le molestó, agregó, es que "nosotros estamos luchando en contra del régimen opresor de México que causó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; y a nosotros que enfrentamos al régimen en contra de esa barbaridad, se nos reprocha".

"Desde luego, en el marco de nuestra lucha por la libertad, por la justicia, por la verdadera democracia, estamos enfrentando a una mafia de poder", añadió.

El lunes por la tarde, Tizapa esperó a que concluyera un mitin que encabezaba López Obrador en Nueva York y lo enfrentó mientras la camioneta en que viajaba el líder de Morena avanzaba lentamente.

El hombre se acercó al vehículo, se presentó y cuestionó al político por sus vínculos con Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, y José Luis Abarca, quien fuera alcalde de Iguala y está encarcelado como presunto autor intelectual de la desaparición de los estudiantes.

"No seas provocador", dijo López Obrador, según se puede constatar en un vídeo del suceso que ha circulado en medios de comunicación.

Tizapa le responde "No soy provocador, señor. En ningún momento vengo a provocar a nadie", a lo que el dirigente partidista replica "Cállate".

El coordinador de los diputados del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, acusó hoy a López Obrador de "intolerante a la crítica", mientras que líder de bancada del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, consideró que el político debió ser "más humanista".

En la conferencia de prensa de hoy, a López Obrador le pidieron responder la pregunta que le hizo Tizapa, y aclarar si tiene vínculos con Ángel Aguirre y con José Luis Abarca.

"No tengo nada que ver con el señor Abarca y con el señor Aguirre. Tengo autoridad moral, política. Si no fuese yo consecuente ya me hubiesen destruido", afirmó López Obrador.

"No tengo nada yo que ver en este lamentable caso. Hemos venido demandando que haya justicia. No hay ninguna prueba de ningún tipo. Desde hace años padecemos de guerra sucia, pero tenemos un escudo protector que es nuestra autoridad moral", añadió.