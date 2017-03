Tintori pide acabar con "dictadura" ecuatoriana en urnas tras ser expulsada

Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, urgió hoy a los ecuatorianos a dar fin a la "dictadura" del presidente Rafael Correa en las próximas elecciones, tras llegar a EE.UU. expulsada desde el país andino.

"Rafael Correa actúa y da órdenes igual que las da (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro, sostiene el socialismo del siglo 21, que para mí es la dictadura del siglo 21", expresó Tintori a la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.

Tintori, que no pudo pasar el control de inmigración al llegar a Guayaquil por vía aérea y fue embarcada en un vuelo a Miami, dijo que los ecuatorianos tienen "la oportunidad de acabar con la dictadura" el próximo 2 de abril, fecha de la segunda ronda electoral entre el oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso, en cuya campaña tenía previsto participar.

"Yo no quiero que Ecuador sea otra Venezuela, yo no quiero que Ecuador viva lo que está viviendo el pueblo venezolano", manifestó Tintori, que hizo un llamado al pueblo a "activarse" y a apoyar una alternativa para el cambio.

"Luchen, alcen su voz, el 2 de abril tienen la oportunidad de decidir su futuro, de terminar con ese sistema que acosa", agregó.

Con gritos de "Dictadura no, democracia sí" y "Fuera comunistas" proferidos por ecuatorianos que se acercaron hasta el aeropuerto miamense al conocer lo que había sucedido con Tintori en su país de origen, la opositora venezolana denunció que fue expulsada "por orden directa de Correa"·

"La señorita de inmigración me dijo que estaba expulsada del país, porque era una orden de arriba, una orden de Rafael Correa. No me lo contaron, lo viví", precisó la opositora.

Aseguró que por "miedo", el presidente de Ecuador prefirió expulsarla y someterse a una "escándalo internacional" que oirla dentro de Ecuador.

La esposa de López, que dijo que regresará a Ecuador después del "cambio", rechazó que se tratara de una "injerencia" política, al declarar que lo suyo es el activismo a favor de los derechos humanos, como lo ha hecho "los últimos tres años".

"Iba a hablar como hablo en todas partes del mundo, cuento la realidad venezolana como activista de derechos humanos, como esposa de Leopoldo López y como víctima de Maduro", indicó.

Esta mañana, el gobernador de la provincia ecuatoriana del Guayas, Luis Monge, dijo que Tintori carecía de la documentación necesaria para participar en actividades políticas en Ecuador y por esa razón no se permitió su acceso al país.

"Vi un vídeo que ella publica, pero lamentablemente, su ingreso no corresponde debido a que su pasaporte no le da para hacer activismo, ni proselitismo político", explicó Monge.

Tras su expulsión, la esposa de López fue recibida en Miami por decenas de periodistas y venezolanos y ecuatorianos con banderas de sus países que gritaban consignas contra los presidentes de ambos países.

La opositora afirmó que Correa es "igualito" a Maduro y que la negativa de entrada a Ecuador es una violación de los derechos humanos que denunciará ante las "instancias internacionales".

También señaló que esta madrugada se sintió en peligro en el aeropuerto de Guayaquil, debido a que se produjo un "abuso de poder" y que fue intimidada y despojada de su pasaporte.

"Había más de cinco hombres grabándome con cámaras y teléfonos celulares, acusando a puras mujeres, porque mi equipo es de mujeres, en una zona de seguridad", denunció.

Por otro lado, Tintori se mostró agradecida con la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de impulsar la suspensión de Venezuela del ente regional.

La activista invitó a "todos" a leer el informe actualizado de la OEA sobre la represión y crisis humanitaria en su país.

"Lean el informe de todo un país que está sufriendo, que ratifica lo que hemos dicho en los últimos tres años, dice claro que la solución rápida, coherente y democrática es tener elecciones", concluyó.