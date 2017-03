Solicitan captura de exmilitar uruguayo por desapariciones en la dictadura

La Justicia uruguaya ordenó la captura del excoronel Eduardo Ferro por la desaparición en 1977 del militante comunista Óscar Tassino, tras no presentarse a declarar ante la jueza por segunda vez en una semana, dijo hoy a Efe el abogado de la familia de la víctima, Martín Fernández.

"Estaba citado para una audiencia hace una semana, a esa no fue y entonces debía comparecer ante la Justicia el lunes de esta semana, y tampoco compareció. Inmediatamente la jueza liberó la orden de captura nacional e internacional", dijo Fernández.

"Puede ser una posibilidad que esté en el exterior, de todas maneras falta recabar información de los movimientos migratorios a ver cuáles pueden haber sido los últimos que haya tenido, si es que se ha movilizado con su documento legal, este tipo de gente utiliza otras identidades", expresó.

El abogado explicó que son más las veces en las que Ferro tenía que haberse presentado ante la Justicia ya que está siendo indagado por esta causa hace "varios años" pero que la primera vez que lo citaron su defensa presentó recursos.

Fernández explicó que la defensa de los militares implicados en los crímenes de la última dictadura uruguaya (1973-1985) presentaron recursos de prescripción e inconstitucionalidad, pero que ahora "ni los tribunales ni la Corte de Justicia hacen lugar a los recursos que interpusieron" y en esas circunstancias se lo volvió a citar.

"A raíz de los recursos de Ferro el expediente se trancó, no solo en este caso sino los que llevan todos los familiares de las personas detenidas desaparecidas, torturadas, etcétera. Los trancan un año y medio o dos, trancan el expediente", continuó.

Fernández agregó que su instituto de estudios legales lleva adelante otras causas que involucran a Ferro además de la de Tassino, como la de los opositores a la dictadura Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, secuestrados en 1978.

El abogado explicó que el expediente por la desaparición de Tassino estuvo archivado durante años "al igual que todos los expedientes que provenían de hechos de la dictadura" pero que a partir de 2005 se interpreta de manera distinta la ley de caducidad (por la cual caducaban los delitos anteriores al 1º de marzo de 1985 cometidos por militares) y se entiende que es un obstáculo a la investigación y que en 2009 se declara inconstitucional.

En declaraciones al medio local Subrayado, Javier Tassino, hermano de Óscar, dijo que esto no afecta solo a las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos sino a la sociedad en su conjunto.

"Que una persona de esta magnitud esté suelta no es bueno para la sociedad", continuó.

"Personas de esta entidad no pueden permanecer libres, no pueden no ir a la Justicia porque se le antoja no ir o porque ocultan cosas por las que no quieren ir", concluyó el hermano del desaparecido.

Según publicó hace un año el semanario local Brecha, Ferro también está involucrado en un caso de espionaje militar a partidos políticos entre 1988 y 1991, una vez acabada la dictadura.