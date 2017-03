Fox aplaude a la OEA por encarar a Venezuela y pide a Trump la misma decisión

El expresidente de México Vicente Fox afirmó hoy en Miami que todos los países americanos, incluidos EE.UU. y México, deberían tener la misma "determinación" del secretario general de la OEA, Luis Almagro, frente a la "atroz dictadura" de Venezuela.

En unas declaraciones a los periodistas a su llegada a Miami, Fox habló de la necesidad de "dar la cara" por Venezuela y dejar de "jugar hipócritamente a la democracia", y al mismo tiempo habló duramente del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien, según dijo, no ha hecho "esfuerzo alguno" por "legitimar" su mandato.

El expresidente aplaudió el paso dado por Almagro para buscar la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos y señaló que México y Estados Unidos deberían hacer lo mismo.

"Si Trump es tan democrático y tan duro" debería actuar frente a Venezuela, manifestó Fox, que viajó a Miami para participar en la próxima Cumbre Mundial de la Felicidad, que se celebra del 17 al 19 de este mes.

El expresidente mexicano fue abordado por los periodistas que esperaban a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, a la que le denegaron hoy la entrada en Ecuador y fue enviada a Miami.

En el aeropuerto de la ciudad estadounidense se congregó también un grupo de ecuatorianos con una bandera de su país para mostrar solidaridad con Tintori y otro grupo mayor de venezolanos que gritaban consignas contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela.

Fox consideró "criminal" que Maduro, al que calificó de "torpe" y "gorila", tenga preso a López, condenado por la violencia generada en manifestaciones antigubernamentales de 2014.

"Solidaridad total" con López y Tintori, "una luchadora democrática", dijo Fox, quien señaló que en Venezuela hay hoy "pobreza, hambre y desesperación", pero auguró que "al final será libre, será democrática y pasará por encima de esta dictadura atroz" de Hugo Chávez y Maduro.

El expresidente mexicano dijo que es difícil derrotar en las urnas a quienes llevan mucho tiempo en el poder y en Venezuela la oposición necesita apoyo externo, al igual que él lo precisó para ganar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En ese sentido, llamó a los venezolanos que están fuera de su país a unirse, a presionar unidos "hasta que salga Maduro del poder".

Sus palabras más duras fueron para Trump, de quien dijo que no se ha esforzado en absoluto en "legitimar" su mandato y que en lugar de unir a los estadounidenses se ha dedicado a provocar "ira, enojo y desesperación" y a "corretear" a los mexicanos.

Aseguró que Trump no va a poder construir el muro para separar EE.UU. de México, porque "no tiene dinero y no se lo van a aprobar" y terminó diciendo que los mexicanos no van a pagar el muro.

"We will never, ever, pay for that fucking wall (Nunca, jamás, pagaremos ese jodido muro)", dijo en inglés.