Grupo radical mapuche reivindica quema de 19 camiones en la Araucanía chilena

El grupo radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó hoy el ataque incendiario del pasado fin de semana contra diecinueve camiones y una bodega en Temuco, capital de la Región de la Araucanía (sur de Chile).

"Se debe entender las acciones de sabotajes y ejercicios de control territorial como líneas en las que se sustenta nuestro proyecto político estratégico de resistencia y reconstrucción nacional", explicó la CAM en un comunicado que envió a medios de comunicación.

El grupo afirmó que el atentado responde "con dignidad combativa y aumentando la magnitud de sus sabotajes al empresariado fascista y sus grupos de choque, los gremios".

"Al Estado le dejamos claro que no creemos en sus llamados al diálogo, que para nosotros no son más que mentiras y nuevos engaños. No puede haber paz social sin justicia para el pueblo mapuche", insiste el texto.

La CAM también reafirma en el comunicado su "más férreo compromiso de lucha hasta las últimas consecuencias" en defensa del pueblo mapuche y sus derechos políticos territoriales.

Tras el atentado, el Gobierno chileno optó este martes por no invocar la Ley Antiterrorista en la querella que presentó por el atentado incendiario ocurrido el fin de semana.

Si bien en primera instancia el Ejecutivo señaló que debido a la gravedad del ataque invocaría la Ley Antiterrorista, posteriormente decidió interponer una acción legal contra quienes resulten responsables por el delito de incendio común y porte ilegal de armas de fuego.

La Ley Antiterrorista es un articulado que tiene como objeto el tipificar conductas o delitos terroristas y a su vez establecer penas más gravosas que los delitos comunes. Fue promulgada por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en 1984 durante el régimen militar.

El ataque incendiario se registró durante la madrugada de este domingo, y afectó las dependencias de la empresa de transportes Cavalieri, en la ruta que une Temuco con Lautaro, a unos 660 kilómetros de Santiago.

En el sitio del atentado se encontraron lienzos en los que se podía leer consignas a favor de la causa mapuche firmadas por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

El sur de Chile ha sido escenario de frecuentes ataques de este tipo vinculados al llamado conflicto mapuche.

Desde hace dos décadas esta disputa enfrenta a algunas comunidades indígenas, que reclaman tierras que consideran ancestrales, con empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.

El conflicto ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de mapuches han sido procesados y condenados por asaltos incendiarios, robos y otros delitos.