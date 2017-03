Siria cumple seis años desangrada por una guerra sin salida

Casi 2.200 días de guerra sin tregua se cumplen este miércoles, 15 de marzo, en Siria, en donde la crisis humanitaria de la población ha hecho que Naciones Unidas compare este conflicto con la Segunda Guerra Mundial.

Más de 320.000 muertos y seis millones de desplazados después y tras la destrucción de varias ciudades históricas. El país no ve una salida a la guerra que lleva seis años desangrando al que fuera uno de los países más prósperos de Oriente Medio.

Aitor Zabalgogeazkoa, representante de Médicos Sin Fronteras en la zona, señaló que no hay palabras para describir el daño que ha sufrido la población civil.

“El nivel de destrucción es brutal, es alucinante. No hay palabras. Hay muchísimas ciudades destruidas cuya reconstrucción tardará mucho tiempo y prácticamente ningún hospital funciona ahora en un edificio diseñado para esto, sino en sótanos”, afirma en diálogo con Caracol Radio, desde Turquía.

Por su parte, Javier Martin, jefe de la delegación de la Agencia EFE en Túnez y uno de los periodistas españoles con mayor conocimiento de Siria, anticipó que este año se cambiará el discurso político y el presidente sirio Bashar Al Assad, pasará a tener reconocimiento internacional.

“Vamos a pasar a la idea de que no hay futuro en Siria si no está Bashar Al Assad, haya una reconfiguración de la guerra para dar la idea de que lo que ha ocurrido en Siria no ha sido un paso atrás de una revolución en busca de libertades sino una victoria sobre el Islam radical y el Estado Islámico”, señaló en Caracol Radio.

Los esfuerzos de la comunidad internacional por impulsar un diálogo político en Astaná, la capital de Kazajistán, volvieron a quedar en el tintero boicoteados por la oposición armada.

Otros factores como el polémico papel de intermediario que está jugando Rusia, el cambio de Gobierno y de estrategia en EE.UU. y los intereses en la zona desde Turquía e Irán, han complicado la solución política en el país, a lo que se suma el fracaso de la Alianza Internacional contra el Estado Islámico.