Responsable opositor niega que los rebeldes vayan a acudir a Astaná

El coordinador de las facciones rebeldes en Siria, Abdelmoneim Zeinedin, negó que los insurgentes vayan a acudir a la conferencia de Astaná, como anunció hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán.

"No va a haber ningún tipo de participación en la reunión de Astaná. Se decidió que no y no va a ir ninguna delegación (de la oposición)", zanjó Zeinedin en declaraciones a Efe por teléfono, sin ofrecer más detalles.

La declaración del responsable rebelde sirio se produce tras el anuncio del portavoz del Ministerio de Exteriores kazajo, Anuar Zhainakov, quien había asegurado que la delegación de la oposición armada siria iba a llegar a Astaná previsiblemente esta noche para sumarse a las conversaciones de paz que buscan poner fin a la guerra.

El portavoz de la facción opositora Suqur al Sham (Halcones del Levante), Maamún Hach Musa, manifestó ayer a Efe que los insurgentes no iban a asistir a la ronda de diálogo, iniciada el martes en Astaná, porque, a su juicio, Rusia no había cumplido con los puntos acordados para seguir adelante con las conversaciones.

Los opositores habían exigido una serie de condiciones antes de aceptar su participación en la tercera ronda del diálogo de paz en la capital de Kazajistán, como el cumplimiento completo del alto el fuego en las zonas bajo el control de la oposición.

A principios de esta semana, el portavoz del Frente Sureño del Ejército Libre Sirio (ELS), Esam al Rayes, detalló a Efe que las principales razones de las reticencias de las facciones para asistir eran el "incumplimiento de la tregua en Guta (afueras de Damasco) por parte del régimen y la continuación de la violencia en Al Waer".

Al Waer es el único barrio con presencia insurgente de la urbe central de Homs, donde ayer las autoridades y los rebeldes acordaron con mediación rusa, un pacto para la evacuación de los rebeldes y civiles, lo que es considerado por los opositores como "un desplazamiento forzado" de la población al tratarse de un arreglo alcanzado tras la imposición de un asedio militar a la zona.

El pasado 7 de marzo, Moscú informó del establecimiento de una tregua hasta el próximo 20 de marzo en Guta oriental, el principal bastión rebelde de las afueras de Damasco, pero las hostilidades han continuado y ayer los efectivos gubernamentales cercaron tres barrios del extrarradio de la capital, según activistas.