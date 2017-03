Davis admite que no ha evaluado el impacto del "brexit" sin acuerdo

El ministro británico para el "brexit", David Davis, admitió hoy que el Gobierno no ha hecho un análisis sobre el impacto económico que pueda tener para el Reino Unido la salida de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo.

En una comparecencia en el Comité sobre la Salida de la UE de la Cámara de los Comunes, Davis reconoció que las empresas británicas pueden afrontar aranceles si el Reino Unido no alcanza un acuerdo satisfactorio con los todavía socios del bloque.

La primera ministra británica, Theresa May, ya ha indicado que "ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo", en referencia a lo que pueda surgir de los dos años de negociaciones entre Londres y Bruselas sobre los términos de la retirada británica de la UE.

En caso de no alcanzarse un acuerdo comercial, el Reino Unido deberá estar sometido a las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que supondrá que muchos sectores, como las exportaciones agrícolas o el motor, afronten altos aranceles.

En su comparecencia, David dijo que espera que dentro de un año pueda cuantificar el impacto de una eventual falta de acuerdo.

"No puedo cuantificarlo todavía. Tal vez pueda hacerlo dentro de un año. (Pero) No es tan aterrador como algunas personas piensan, pero no tan simple como algunos creen", afirmó Davis.

Davis hizo esta afirmación antes de que el Gobierno se disponga a activar el "brexit" antes de que termine el mes.

La primera ministra británica, Theresa May, informó ayer de que a finales de marzo, sin dar una fecha concreta, acudirá al Parlamento para informar de que ha invocado el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de negociaciones con la UE.