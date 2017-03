El Prado propone a Miguel Falomir como sucesor de Zugaza

El Museo del Prado tendrá a Miguel Falomir como nuevo director en sustitución de Miguel Zugaza, que ha ocupado el puesto los últimos 15 años, según decidió hoy unanimidad el Pleno del Patronato de la principal pinacoteca española, una propuesta que ahora deberá aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros.

Falomir (Valencia, 1966), adjunto de Zugaza desde junio de 2015, entró en el museo en 1997, como jefe del departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700), es experto en pintura italiana del Renacimiento, doctor en Historia del Arte y profesor titular, en excedencia, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia (este).

En todo este tiempo, según informó el museo cuando se reunió la comisión para la selección de candidato, Falomir ha liderado "un importantísimo avance" en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento, a la que ha dedicado varios libros y más de una cincuentena de artículos publicados en Europa y Estados Unidos.

Además, ha promovido la restauración de importantes obras de Tiziano, Tintoretto, Veronese o Rafael y ha comisariado exposiciones dedicadas a Tiziano, Tintoretto, al retrato en el Renacimiento o al último Rafael.

El reconocimiento internacional en su ámbito de especialización le llegó con su nombramiento, de 2008 a 2010, como Andrew Mellon Professor del CASVA (Center on Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery de Washington).

Actualmente se encuentra culminando la edición del catálogo razonado de Tiziano en el Prado y durante estos dos últimos años ha dirigido con éxito las áreas y departamentos de conservación del Museo, enclavados en su Centro de Estudios en el Casón del Buen Retiro.

También se ocupa de la supervisión de los programas de exposiciones temporales y los de restauración de colecciones, además de haber dado un importante impulso a la Escuela del Prado con la programación de un número creciente de actividades, tales como cátedras, seminarios y jornadas de estudio.

Zugaza (Durango, Vizcaya, 1964) anunció públicamente el pasado 30 de noviembre que, tras pasar 15 años como director del Prado, había decidido volver al Museo de Bellas Artes de Bilbao (norte) -que ya dirigió entre 1995 y 2001- , en el que, a su vez, se jubila su actual director, Javier Villar Olloqui.

El pasado lunes fue el último acto público de Zugaza, cuando presentó, junto con el presidente del Patronato, José Pedro Pérez Llorca, el proyecto de la exposición del artista chino Cai Guo-Qiang, una estrella internacional de la pintura en pólvora y la performance, que llevará el arte contemporáneo al Salón de Reinos.