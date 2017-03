Las cosas que hace Kate Moss para poder llevar una vida normal

Pese a seguir siendo una de las modelos más cotizadas de la industria y contar con una hoja de vida plagada de escándalos relacionados con ya superadas adicciones al alcohol y las drogas, la modelo Kate Moss asegura que, a sus 43 años, su día a día ya no difiere demasiado del de cualquier otra madre de su edad, hasta el punto de haber retomado antiguas costumbres como la de viajar en metro, y de adoptar nuevas aficiones como la de cocinar para su familia.



" [Mi hija y yo] Fuimos el otro día en metro. Hacía mucho que no me subía a un tren, aunque cuando empecé mi carrera como modelo esta era la única forma que tenía de desplazarme a todas mis audiciones", revela en la edición británica de la revista Vogue.



A la musa de Mario Testino, quien actualmente disfruta de una estable relación sentimental con el fotógrafo Nikolai Von Bismarck tras divorciarse de Jamie Hince en 2016, le encanta pasar tiempo en casa y preparar suculentos banquetes para sus amigos y familiares más cercanos.



"Puedes escribir que Kate Moss sabe cómo hervir un huevo", bromea en la misma entrevista.



Al haber pasado buena parte de su vida adulta bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, a la maniquí no le molesta en absoluto la expectación que despierta cualquiera de sus movimientos, sobre todo si la atención proviene de sus seguidores más fieles.



"No me molesta en particular. Hay un tipo que se sienta fuera de mi casa. A veces viene también al campo. Una vez trajo a sus hijos y se pasaron el fin de semana sentados en el coche", afirma sobre las curiosas visitas que recibe en los alrededores de su domicilio.



Las declaraciones tan espontáneas y naturales que ha venido ofreciendo en los últimos tiempos alejan definitivamente a Kate Moss de esa imagen tan controvertida que, por ejemplo, solía ofrecer durante su turbulento romance con Pete Doherty, y eso que la propia estrella reconoce que ya no concede entrevistas con la frecuencia de antaño: "Ya no doy casi entrevistas porque no sé cómo callarme la p**a boca", admite divertida.