Titular grupo Insud cree que Argentina puede aprender de "unidad" de España

El argentino Hugo Sigman, presidente del grupo Insud, que abarca empresas internacionales relacionadas con biotecnología, farmacia y cultura, apuntó hoy que el país suramericano debe fijarse en el ejemplo de convivencia y unidad de España para evitar que se profundicen las divisiones sociales.

Este miércoles, el empresario fue el invitado de la tercera sesión de "Coloquios en la Embajada", un ciclo mensual organizado por la representación diplomática de España en Argentina para fomentar las relaciones entre ambos países a través de charlas sobre la actualidad económica, política y social.

Durante el encuentro -que contó con la presencia del embajador español en Buenos Aires, Estanislao de Grandes, y fue moderado por el director general de la agencia Efe para el Cono Sur, Pedro Damián Diego-, Sigman apuntó que aunque en España existe una "enorme" conflictividad política, también se siguen principios de respeto mutuo y "códigos básicos" para mantener la convivencia.

A su juicio, la finalidad es "buscar, en algunas circunstancias, la unidad nacional" y que el "sentimiento España" predomine sobre las rivalidades.

Eso, para Sigman, ayuda a que la "grieta" -como se denomina a la fuerte división política de la sociedad argentina, que se profundizó durante los doce años de gobiernos kirchneristas- no sea "tan grande" como lo es en el país suramericano.

En ese sentido, consideró que la transición española, los Pactos de la Moncloa y la forma en la que España ingresó en la Unión Europea e impulsó su desarrollo son un "testimonio extraordinario" que los gobernantes argentinos deben conocer, escuchar, profundizar y, "si pueden", aplicar.

"Los países no pueden vivir (...) con divisiones profundas de la sociedad, no pueden vivir sin pensar que el bien del otro es el bien del uno. Y no se puede vivir solamente con tecnócratas financieros que analicen la economía y la realidad política de un país", aseveró.

En cuanto a lo que aportó y continúa aportando Argentina a España, "además de los jugadores de fútbol", bromeó, es ayudar a "descontracturar" a la sociedad mediante su creatividad en el ámbito artístico y cultural.

Sigman, quien fundó Insud junto a su mujer, Silvia Gold, en 1977, destacó los fuertes lazos históricos que existen entre ambos países y que, a su juicio, se evidenciaron en febrero con la primera visita oficial del presidente Mauricio Macri a España, donde tuvo "una recepción maravillosa".

Consultado sobre las inversiones de firmas españolas y de otros países en Argentina, tan perseguidas desde la llegada de Macri al poder en diciembre de 2015, señaló que no hay que preguntarle a los empresarios qué necesitan para desarrollarse sino "crear las condiciones" para que puedan hacerlo.

En su opinión, el país austral necesita un plan estratégico sólido y programas de estímulo fiscal, ya que el sector de investigación y desarrollo "es muy pobre" y solo cuenta con un 15 % de inversión privada, cuando "los estándares internacionales son exactamente lo contrario".

Por eso consideró "un error" que el Gobierno justifique la falta de medidas en ese sentido en el elevado déficit fiscal o la inflación, ya que eso supone mirar "la foto" y no "la película", es decir, los beneficios a largo plazo.

Para Sigman, Argentina no recibirá nuevas inversiones extranjeras mientras no "dinamice" su mercado interno y lo haga crecer, o logre ser más competitivo para la exportación, dos avances que solo ve posible en el sector de infraestructuras y, sobre todo, en el agropecuario.

Insud, que factura unos 1.500 millones de dólares al año, es conocida por su trabajo en biotecnología y la industria farmacéutica, pero, además, abarca una editorial y la mayor productora del cine argentino, Kramer & Sigman Films (K&S), responsable de éxitos como "El Clan" (Pablo Trapero, 2015) y "Relatos Salvajes" (Damián Szifrón, 2014).