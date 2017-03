Cámara Española apuesta en fortaleza de la comunicación corporativa en Brasil

La Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil defendió hoy la estrategia del fortalecimiento de la comunicación corporativa para consolidar el posicionamiento de las empresas en el país suramericano, uno de los mercados que a pesar de la crisis sigue siendo atractivo para las inversiones extranjeras.

El vicepresidente ejecutivo de Comunicación, Marketing, Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible del Banco Santander Brasil, Marcos Madureira, destacó este miércoles el papel y equilibrio de las comunicaciones "internas y externas" en el actual mundo corporativo.

En su conferencia "Desafíos y perspectivas de la comunicación corporativa en 2017", que abrió el ciclo anual de reuniones del Comité de Comunicaciones y Mercadotecnia de la Cámara, Madureira expresó que "es imposible pasar una imagen para adentro que no esté vinculada con la imagen que se tiene afuera (de la empresa)".

En ese sentido, el ejecutivo recordó que en el caso del Santander Brasil, por ejemplo, "es prohibido cualquier tipo de contacto de la empresa que no sea por vía del área de prensa. El presidente no habla con la prensa si no es por vía del área de prensa".

Para alcanzar ese objetivo, Madureira ponderó el "perfil personal" y la "experiencia" de la persona encargada de las relaciones públicas en una empresa, una característica que va más allá de "ser simpático o de que todo el mundo lo conozca", incluso poco aporta que ese profesional maneje "secretos" corporativos

"Queremos es un profesional que vaya a discutir con esas personas que conoce negocios y asuntos que interesan a la corporación", resaltó el ejecutivo, para quien el "desarrollo sostenible", así como la cultura o el mercadeo, son pilares "interconectados" en cualquier estrategia de comunicación empresarial a desarrollar.

La cámara prepara para el 24, 25 y 26 de abril, en Sao Paulo, el foro empresarial bilateral en el marco de la visita a Brasil del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.