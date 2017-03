Tayfun: "Mis felicitaciones a Oblak; nunca había visto algo así"

Tayfun Korkut, entrenador del Bayer Leverkusen, felicitó este miércoles, tras la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones, al Atlético de Madrid y al portero Jan Oblak, del que recalcó que nunca había visto algo así, en referencia a las tres paradas seguidas que hizo en unos segundos.

"Mis felicitaciones al Atlético de Madrid y a su portero, Oblak, que hoy ha hecho un grandísimo partido. Fue el responsable de evitar muchísimas grandes oportunidades nuestras. El trabajo de mi equipo fue bueno, ha tenido el control y ha creado ocasiones. Ya al principio tuvimos dos grandes oportunidades, por no hablar de la cuádruple ocasión de la segunda mitad", valoró en rueda de prensa.

El técnico repasó que "no" había visto nunca unas paradas tan seguidas como las que hizo el guardameta esloveno en esa cuádruple ocasión y abundó en esa jugada: "He visto las imágenes y no es sólo él. Había muchos jugadores al lado que también se estiraban y estaban intentando tapar los huecos de la portería".

"No hemos encontrado el hueco para marcar el gol. Se ha visto cómo defiende el Atlético su propia portería. Oblak la ha parado pero estaban todos intentando poner el pie o cualquier parte de su cuerpo. Son cosas del fútbol", prosiguió el entrenador turco.

"Pero también hemos visto que nosotros tenemos la calidad de hacer daño. No es normal que un equipo le haga tantas ocasiones al Atlético. Hemos tenido seis, siete ocasiones claras, y con esas sensaciones nos vamos, aunque claro que no estamos contentos con el resultado", añadió.

Para él, su equipo ha dado "pasos en la buena dirección" en el encuentro de este miércoles y ha trasladado al campo "mucho" de lo que se había propuesto en la pizarra. "Lo importante ahora para nosotros es plantear una forma de jugar. En el pasado ha habido partidos con muchos goles en contra y es un trabajo importante para los próximos días y semanas", agregó.